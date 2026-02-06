Brasil condiciona adhesión a Junta de Trump a inclusión palestina

El presidente de Brasil anunció que su país está dispuesto a unirse a la “Junta de Paz” de Trump, siempre que los palestinos participen en este consejo.

“Conversé con Abás (Mahmud Abás, presidente palestino) y le dije que Brasil tiene todo el interés en participar, pero que es necesario que los palestinos estén representados”, declaró el jueves Luiz Inácio Lula da Silva en una entrevista al medio digital UOL.

El presidente brasileño también agregó que esta posición ya la comunicó a su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Le dije a Trump que si la Junta es para cuidar de Gaza, Brasil tiene todo el interés en participar, pero que es extraño que se cree una Junta para discutir sobre la Palestina sin un palestino en la dirección de ese organismo. Estamos dispuestos a participar, pero es necesario que los palestinos estén en la mesa”, afirmó.

Brasil todavía no ha aceptado la invitación para integrar la Junta de Paz establecida el 15 de enero por Donald Trump, y su objetivo, según Estados Unidos, es gestionar la situación en Gaza y en las zonas relacionadas con los conflictos regionales.

Este organismo, aunque creado tras la devastadora guerra genocida en Gaza y con el respaldo de Estados Unidos, no hace ninguna referencia directa a la situación de los palestinos, donde aproximadamente 2,4 millones de personas, incluyendo 1,5 millones de desplazados, viven en condiciones críticas.

La carta fundacional de la “Junta de Paz” define a este organismo como una institución internacional para promover la paz y la buena gobernanza en las zonas de conflicto, otorgándole a Trump amplias facultades, incluyendo derecho de veto y la designación de sus miembros, acción que algunos observadores describen como un movimiento para eludir a las Naciones Unidas.

En este sentido, el presidente brasileño defendió anteriormente el fortalecimiento de la ONU, que considera el organismo más adecuado para resolver los conflictos mundiales, frente a la Junta de Paz propuesta por el presidente estadounidense.

Lula pidió a Trump que la Junta de Paz se limite a lidiar con la situación de Gaza e incluya un “asiento” para Palestina.

tmv