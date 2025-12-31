Venezuela condena ataque “terrorista” contra residencia de Putin

Venezuela ha condenado enérgicamente el ataque contra la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, calificándolo de “acto terrorista de extrema gravedad”.

“Este hecho constituye un acto terrorista de extrema gravedad, que vulnera abiertamente el derecho internacional y amenaza de forma directa la seguridad regional e internacional”, ha indicado la Cancillería de Venezuela en un comunicado emitido este miércoles respecto al ataque perpetrado contra la residencia del presidente ruso la noche del 28 al 29 de diciembre en la región de Nóvgorod.

La Cartera venezolana ha dejado claro que “el uso deliberado de medios de largo alcance contra instalaciones vinculadas a la jefatura de Estado revela una conducta temeraria y criminal, orientada a sembrar el caos, la intimidación política y la inestabilidad global”.

En la nota, Venezuela ha expresado su plena solidaridad con Rusia y ha exigido “el cese inmediato de las acciones terroristas que ponen en riesgo la vida de civiles, la seguridad de las naciones y el equilibrio del sistema internacional”.

Además, ha reafirmado que “el terrorismo, en cualquiera de sus formas y pretextos, no puede ser tolerado ni justificado bajo ninguna circunstancia”.

El lunes, el canciller ruso, Sergei Lavrov, indicó que el ataque frustrado de Ucrania tuvo lugar la noche del 28 al 29 de diciembre con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra una residencia de Putin. En este sentido, detalló que todos los drones fueron derribados por los sistemas de defensa aérea.

En respuesta a esta medida, considerada como un acto terrorista, países como China, Irán, Bielorrusia, Nicaragua y Pakistán expresaron su respaldo a Rusia tras el intento de ataque.

