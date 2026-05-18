“EEUU implementa extraterritorialidad de sus leyes en Venezuela”

En el marco de deportación del empresario Alex Saba a EE.UU. por parte del Gobierno venezolano por cargos de corrupción, un analista aborda polémicas de este tema.

“Estados Unidos ha implementado la extraterritorialidad de sus leyes en Venezuela. Es decir, ellos dominan y manejan en Venezuela con las leyes estadounidenses. Eso es lo más delicado que hay”, afirmó el analista internacional Carlos Santa María en una entrevista concedida este lunes a Hispan TV.

El experto criticó la deportacopn del empresario a EE.UU., reiterando que Alex Saab es colombiano, por tanto, las normas internacionales dicen que la deportación debe ser a su propio país.

Fuente: HispanTV Noticias

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