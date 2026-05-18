“EEUU implementa extraterritorialidad de sus leyes en Venezuela”

“Estados Unidos ha implementado la extraterritorialidad de sus leyes en Venezuela. Es decir, ellos dominan y manejan en Venezuela con las leyes estadounidenses. Eso es lo más delicado que hay”, afirmó el analista internacional Carlos Santa María en una entrevista concedida este lunes a Hispan TV.
El experto criticó la deportacopn del empresario a EE.UU., reiterando que Alex Saab es colombiano, por tanto, las normas internacionales dicen que la deportación debe ser a su propio país.
Fuente: HispanTV Noticias
mbn/tmv