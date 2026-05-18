Un analista internacional alerta sobre cualquier nueva agresión contra Irán, lo que puede impactar nuevamente los mercados financieros globales.

“Cualquier nueva agresión puede conllevar un cierre más estricto de Ormuz, un cierre de Bab El-Mandab e inutilizar el canal de Suez, el corte de los cables submarinos donde pasa… bueno, yo tenía por ahí una cifra, auténticamente tremenda: 10 billones de dólares pasan en transacciones comerciales todos los días por esos cables submarinos”, ha señalado analista internacional Juan Antonio Aguilar en una entrevista concedida con HispanTV.

A continuación, ha advertido sobre las consecuencias que puede conllevar el corte de los cables submarinos y los costos que impondrá a los mercados globales.

Fuente: HispanTV Noticias

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