“Cualquier nueva agresión puede conllevar un cierre más estricto de Ormuz, un cierre de Bab El-Mandab e inutilizar el canal de Suez, el corte de los cables submarinos donde pasa… bueno, yo tenía por ahí una cifra, auténticamente tremenda: 10 billones de dólares pasan en transacciones comerciales todos los días por esos cables submarinos”, ha señalado analista internacional Juan Antonio Aguilar en una entrevista concedida con HispanTV.
A continuación, ha advertido sobre las consecuencias que puede conllevar el corte de los cables submarinos y los costos que impondrá a los mercados globales.
Fuente: HispanTV Noticias
mbn/tmv