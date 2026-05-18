Irán: EEUU tiene la obligación de emitir visas para equipo de fútbol iraní

Irán ha afirmado que EE.UU., como uno de los anfitriones de la Copa Mundial 2026, tiene que expedir visados ​​a la selección iraní, ​​según las normas de la FIFA.

En su rueda de prensa semanal del lunes, Baqaei respondió a una pregunta sobre el retraso en la concesión de visados ​​a algunos miembros de la selección nacional iraní, así como sobre las medidas que tomará el Ministerio de Asuntos Exteriores si los estadounidenses no emiten los permisos de viaje.

En declaraciones concedidas a los periodistas, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha señalado que, según las normas de la FIFA, la expedición de visados ​​al equipo de fútbol iraní y a su cuerpo técnico es responsabilidad de los gobiernos anfitriones, y declarado que el organismo rector del fútbol internacional está del lado de Irán.

El portavoz ha indicado que la decisión sobre la participación de Irán en la Copa Mundial de 2026 se tomó tras diversas evaluaciones realizadas por las autoridades pertinentes, incluido el Ministerio de Deportes y Juventud, así como las federaciones deportivas del país.

Al respecto, Baqai se ha referido a una reunión reciente entre funcionarios de la Federación de Fútbol y altos ejecutivos de la FIFA en Turquía, donde se le aseguró a Irán que la FIFA haría todo lo posible para garantizar que los anfitriones respetaran sus reglamentos.

Baqai ha agregado que, si bien Estados Unidos había violado repetidamente sus obligaciones como anfitrión, no sería aceptable no expedir visas a algunos miembros de la selección nacional de fútbol iraní con excusas inventadas, y la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán investigaría seriamente el asunto.

Estados Unidos, México y Canadá son los países anfitriones de la Copa Mundial 2026, siendo esta la cuarta vez que el territorio estadounidense acoge el evento. Los tres partidos de la fase de grupos de Irán se jugarán en Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había dicho que los atletas iraníes no tenían prohibido participar en el Mundial, pero a menos de un mes del inicio del evento, aún no se han emitido visas para el equipo iraní.

La selección nacional de fútbol de Irán sigue adelante con sus preparativos para el Mundial de 2026, y los dirigentes han bautizado al convoy del equipo como “Minab 168” en homenaje a los 168 escolares, la mayoría niñas, que fueron martirizados el 28 de febrero, el primer día de la guerra de agresión entre Estados Unidos e Israel.

msm/tmv