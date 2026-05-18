‘Como Irán, europeos y árabes deben alzar la voz contra imperialismo y sionismo’

Analista internacional señaló que espera que los países europeos y árabes sean tan dignos como el pueblo iraní que se ha levantado la voz contra el imperialismo.

“Deseamos y esperamos que los pueblos de nuestra región sean tan dignos como el pueblo iraní, que se ha levantado junto a su gobierno contra la agresión de Estados Unidos y sionista en su país, así que esperamos que los pueblos árabes también tomen esta iniciativa, se levanten y alcen la voz para que sus gobiernos cambien de postura y dejen de lado el silencio y la sumisión a las órdenes del imperialismo y el sionismo”, ha afirmado este lunes el analista internacional Jaldia Abubakra en una entrevista con HispanTV.

Al denunciar el secuestro de más de 150 activistas de las flotillas de Sumud por los militares sionistas, Abubakra ha señalado que nadie está haciendo rendición de cuentas a la entidad criminal sionista.

En este sentido, ha agregado que los países “europeos empezaron a cambiar de postura, haciendo declaraciones —todavía no suficientes, pero ya es algo hacer declaraciones y tomar algunas medidas—, y la esperanza está en la población civil, en los pueblos del mundo”.

Fuente: HispanTV Noticias

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