Un diario israelí ha criticado el debilitamiento de la disuasión del régimen y ha afirmado que Irán se encuentra en una posición de superioridad frente a Israel.

En un informe, el diario Israel Hayom ha cuestionado el desempeño militar de Israel en las recientes guerras y sostuvo que los logros proclamados en esos conflictos han desembocado en una “erosión estratégica”, debilitando de forma significativa la capacidad de disuasión del régimen.

El periódico también ha sostenido que, contrariamente a las afirmaciones de las autoridades israelíes sobre haber dado una “lección dura” a Teherán, múltiples indicios apuntan a que Irán se encuentra en una posición de superioridad en este enfrentamiento.

El informe ha señalado asimismo que Israel tampoco ha alcanzado en el frente libanés los objetivos que se había fijado, entre ellos “la eliminación de Hezbolá” y el restablecimiento de la calma en el norte, y que actualmente enfrenta una situación de limitación y asedio.

Asimismo, ha subrayado que la expansión de los enfrentamientos en distintos frentes contra Hezbolá, Irán y otros actores regionales ha debilitado la capacidad de disuasión israelí, provocando la apertura simultánea de múltiples frentes de confrontación contra el país.

El diario ha descrito además la situación interna de Israel como “preocupante”, al señalar el cansancio del ejército, el desgaste de las tropas y la disminución de la motivación social para continuar la guerra, factores que, según el periódico, evidencian un creciente deterioro interno.

Israel ha lanzado en los últimos años varias agresiones militares en la región, entre ellas la guerra genocida en Gaza iniciada en octubre de 2023, las ofensivas contra Irán de junio de 2025 y febrero de 2026 —con respaldo de Estados Unidos—, además de repetidos ataques contra el Líbano. Estas acciones han estado orientadas a ampliar su influencia y dominio regional.

Sin embargo, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), el movimiento popular yemení Ansarolá, y las fuerzas amradas iraníes han frustrado muchos de esos objetivos, desmontando el mito de la invencibilidad de Israel y dejando al descubierto las vulnerabilidades del régimen israelí.

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