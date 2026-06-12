Un analista ha señalado que, según las normas y leyes internacionales y las reglas de navegación, la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz es indiscutible.

“Frente a esta situación, la ley internacional, las normas internacionales, las leyes internacionales de la navegación y sobre todo el reconocimiento de las fronteras, no nos olvidemos que el estrecho de Ormuz está dentro de las fronteras marítimas de Irán y de Oman. Por lo tanto, la soberanía por un lado es indiscutible, absolutamente”, ha declarado este jueves el analista internacional Nicola Hadwa en una entrevista con HispanTV.

Previamente, la Autoridad de Gestión de la Vía Navegable del Golfo Pérsico anunció que “debido a las tensiones provocadas por las fuerzas agresoras estadounidenses en la región y al comunicado emitido por las Fuerzas Armadas iraníes, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso”.

El 28 de febrero, Estados Unidos y Israel lanzaron una agresión no provocada contra la República Islámica de Irán. Teherán respondió a la agresión con el lanzamiento de varias oleadas de misiles contra los territorios ocupados por Israel y las bases estadounidenses en la región de Asia Occidental.

Desde entonces, Irán ha aplicado un control más estricto del tránsito en el estrecho de Ormuz.

El 8 de abril, entró en vigor un alto el fuego entre Teherán y Washington, que se debilita cada vez más debido a las violaciones y a las demandas excesivas del país norteamericano.

Fuente: HispanTV Noticias

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