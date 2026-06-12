Hezbolá confía en que Irán protegerá a Líbano en un acuerdo con EEUU

Un diputado libanés ha asegurado que Hezbolá confía en que Irán incluirá a Líbano en un acuerdo con EE.UU., en momentos en que Trump ve inminente un pacto.

Hasan Fadlalá, miembro de Lealtad a la Resistencia, el bloque parlamentario del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá), ha afirmado este viernes que Irán ha insistido en el cese de las hostilidades en Líbano como parte de cualquier acuerdo con Washington.

“Si se llega a un acuerdo, tenemos plena confianza en la República Islámica… Irán ha apoyado al Líbano y rechaza cualquier acuerdo que no incluya el cese de la agresión contra el Líbano”, ha declarado Fadlalá. De esta forma, ha desestimado las acusaciones de que el movimiento libanés Hezbolá sirve a los intereses iraníes.

Esto —ha explicado el diputado— no significa que Teherán pretenda tomar decisiones por el Líbano, sino que más bien quiere que el gobierno de Beirut se beneficie del acuerdo.

Además, ha señalado que cualquier acuerdo entre Irán y Estados Unidos tendrá consecuencias directas para el Líbano, independientemente de que las autoridades libanesas lo acepten o no.

Fadlallah también ha cargado contra las autoridades libanesas por violar su compromiso de no entablar negociaciones con Israel antes de que se alcance un alto el fuego, calificando la medida de “grave falta de respeto a la sangre de los mártires”.

“Cómo podemos sentarnos a la misma mesa con quienes continúan cometiendo crímenes contra el pueblo libanés, mientras el enemigo se enorgullece del papel de Estados Unidos en su proyecto destructivo contra el Líbano, y las autoridades libanesas permanecen en silencio?”, ha criticado.

Hezbolá mantiene la defensa del Líbano ante el avance y los ataques indiscriminados de Israel en particular en el sur, poniendo en aprietos al régimen sionista con estrategias y operaciones con drones, hasta ahora nunca vistas.

Desde el 2 de marzo, Israel mantiene una ofensiva ampliada sobre el Líbano que ha dejado más de 3637 muertos, más de 11 188 heridos y alrededor de 1,6 millones de desplazados.

Considerando que Israel venía atacando el Líbano, sin contemplar que el alto el fuego en el país árabe era parte del acuerdo consensuado entre Irán y Estados Unidos, Teherán lanzó ataques contra objetivos israelíes en los territorios ocupados entre el 7 y 8 de junio y advirtió al régimen de Tel Avivi con “golpes más aplastantes” en caso de continuar las agresiones.

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