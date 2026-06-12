Pezeshkian: la unidad nacional es el principal activo del país

El presidente de Irán resaltó la cohesión y la unidad nacional como pilares fundamentales, y subrayó la necesidad de potenciar las capacidades científicas y defensivas del país.

“El camino del progreso del país pasa por dar espacio a las personas capacitadas, la cooperación colectiva y el aprovechamiento de todas las capacidades disponibles”, afirmó el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, durante una reunión de la Academia de Ciencias Médicas de Irán, al destacar el potencial científico, técnico y humano del país.

Asimismo, subrayó el papel de las universidades y las élites académicas en la resolución de los desafíos nacionales, y señaló que, mediante el conocimiento, las capacidades especializadas y la voluntad de transformación, es posible reducir numerosos problemas. También insistió en la necesidad de fortalecer el sentido de pertenencia y responsabilidad entre los directivos, expertos y demás actores del país.

Al referirse a los actos hostiles contra Irán, incluidas las dos guerras impuestas más recientes (en 2025 y 2026), afirmó que los ataques contra el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como contra comandantes, científicos y las capacidades científicas del país, que provocaron el martirio de varios de ellos, reflejan los intentos de los enemigos por frenar el progreso y el desarrollo de Irán.

Asimismo, subrayó que “el pueblo iraní, pese a todas las presiones y amenazas, defenderá la independencia, la dignidad y la integridad territorial del país”.

Pezeshkian también calificó la cohesión y la unidad nacional como el principal capital estratégico del país en la coyuntura actual, y destacó que el pueblo iraní ha demostrado en distintas etapas su compromiso con la defensa de la patria y de los intereses nacionales. En este sentido, afirmó que, durante los recientes acontecimientos, la población permaneció movilizada a lo largo de más de 100 días de resistencia épica, frustrando los planes y cálculos de sus adversarios.

El mandatario iraní, al agradecer los esfuerzos de la comunidad científica, académica y de los responsables de la gestión del país, expresó su esperanza de que, mediante la sinergia de las capacidades nacionales, la continuidad del camino de los mártires, el fortalecimiento del espíritu de servicio y el aprovechamiento del talento de las élites, se sienten las bases para resolver numerosos problemas del país y alcanzar los objetivos de desarrollo de la República Islámica de Irán.

Los ataques de Estados Unidos e Israel contra universidades iraníes durante estas guerras habrían tenido como objetivo quebrar el espíritu de aprendizaje del pueblo iraní. Sin embargo, estos actos no hacen sino reforzar la unidad nacional y la determinación de defender la patria. El conocimiento y la civilización de Irán, arraigados en miles de años de historia, no pueden ser sometidos mediante bombardeos.

En este contexto, la industria de defensa de Irán ha desarrollado una importante capacidad de disuasión pese a las sanciones, lo que ha permitido responder a los ataques con una represalia rápida y contundente mediante misiles y drones contra territorios ocupados por Israel y bases de Estados Unidos en la región.

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