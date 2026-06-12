Perú celebró segunda vuelta presidencial bajo vigilancia electoral

Perú realizó el domingo la segunda vuelta presidencial con observadores internacionales y llamados a la calma ante un resultado reñido.

Con más del 95% del conteo oficial avanzado, la presidencia de Perú se define por apenas unas décimas, haciendo que el voto en el exterior sea decisivo. Transparencia elogió la organización y asistencia en las elecciones de Perú. Ante el empate entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, pidió calma y respeto a la ley.

Transparencia reportó que las actas observadas en esta elección demuestran una fiscalización mucho más estricta voto a voto. Este aumento de resoluciones legales garantiza la legitimidad del proceso.

El presidente de Ipsos, Alfredo Torres, señaló que los primeros sondeos de boca de urna omitieron el voto exterior. Esto contrasta con Transparencia, que afirma haber incluido las actas del extranjero para evitar sesgos.

La ley exige que el presidente electo asuma el cargo el 28 de julio. El sistema electoral está diseñado para resolver cualquier disputa y completar la proclamación antes de esa fecha.



Aarón Rodríguez, Lima

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