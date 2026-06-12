“Revolución de los flamencos”: albaneses protestan contra un proyecto de lujo vinculado a Trump y Kushner

Los ciudadanos albaneses se movilizan para salvar humedales de un proyecto de lujo de 4000 millones de dólares vinculado a Trump y Kushner.

Por: Ivan Kesic

Mientras miles de ciudadanos albaneses cumplen su décimo día consecutivo de protestas bajo el lema “Albania no está en venta”, la alianza entre el primer ministro Edi Rama y la familia Trump-Kushner queda expuesta, amenazando no solo uno de los últimos humedales prístinos de Europa, sino también las aspiraciones de Albania de ingresar en la Unión Europea.

Lo que comenzó como un viaje en yate de lujo frente a la costa albanesa en 2021 se ha transformado en uno de los escándalos ambientales y políticos más graves de la historia reciente de Europa.

Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, y su esposa Ivanka Trump, supuestamente “cautivados” por una isla deshabitada que descubrieron mientras nadaban, se han asociado con el primer ministro Edi Rama para convertir tanto la isla de Sazan como la protegida laguna Vjosa-Narta en un complejo turístico de élite valorado en cuatro mil millones de dólares.

El proyecto, al que el gobierno de Rama otorgó el estatus de “inversor estratégico” tras controvertidos cambios en 2024 a la legislación sobre protección de la naturaleza, ya ha implicado maquinaria pesada excavando antiguas dunas de arena, vallas de alambre de púas bloqueando playas públicas y guardias de seguridad privada agrediendo violentamente a manifestantes pacíficos.

Ahora, con la Comisión Europea advirtiendo que el desarrollo pone en riesgo la adhesión de Albania a la UE y la fiscalía anticorrupción del país abriendo una investigación penal, la denominada “Revolución de los flamencos” se ha convertido en una prueba decisiva sobre si el dinero y las conexiones políticas pueden destruir la naturaleza y silenciar a los ciudadanos con impunidad.

Isla de Sazan: de fortaleza militar comunista a parque de recreo de la familia Trump

La isla de Sazan, un puesto deshabitado de 5,7 kilómetros cuadrados frente a la costa de la ciudad sureña de Vlora, posee una historia oscura pero fascinante.

Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió como base militar estratégica, y en la década de 1950 pasó a formar parte de la red defensiva albanesa bajo su alianza con la Unión Soviética.

Incluso tras la ruptura de Albania con Moscú, la isla siguió siendo un enclave militar fuertemente fortificado, con miles de búnkeres de hormigón, túneles subterráneos y municiones sin detonar dispersas en su lecho marino y costas rocosas.

Durante décadas, Sazan estuvo estrictamente prohibida para los ciudadanos albaneses, una zona vedada envuelta en secreto.

Todo cambió cuando Kushner e Ivanka, navegando en el barco de un amigo, decidieron detenerse para nadar. Posteriormente describieron cómo llegaron nadando a la isla, subieron descalzos hasta la cima y quedaron completamente cautivados por lo que encontraron.

Ese momento de “descubrimiento descalzo” desencadenaría una cadena de acontecimientos que ha llevado a Albania al borde de una crisis política. La pareja no vio un sitio histórico que debiera preservarse, sino una oportunidad para transformarlo en un destino turístico privado de lujo.

Según el plan actual, la isla se convertiría en un complejo privado de 1400 hectáreas, con hoteles, centros de bienestar e instalaciones turísticas de alto nivel.

La firma de inversión de Kushner, respaldada por fondos soberanos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, lidera el desarrollo.

A finales de 2024, el gobierno albanés concedió al proyecto el estatus de “inversor estratégico”, una categoría que permite procedimientos administrativos acelerados y exenciones de las evaluaciones ambientales estándar.

La escala del proyecto ha sido descrita por Ivanka Trump como “casi abrumadora”.

Isla de Sazan

Catástrofe ambiental: destrucción de Vjosa-Narta

Mientras la isla de Sazan acapara titulares, el daño ecológico más inmediato e irreversible se está produciendo en tierra firme, en el área protegida de Pishë Poro-Narta dentro del paisaje protegido Vjosa-Narta.

Esta región forma parte del delta del río Vjosa, uno de los últimos ríos salvajes de Europa, y constituye un tesoro ecológico de importancia global. Alberga más de 70 especies en peligro y más de 200 especies de aves, incluidos flamencos y el raro pelícano dálmata.

Se encuentra en la ruta migratoria del Adriático, un corredor crítico para millones de aves que viajan entre África y Europa cada año.

Las aguas circundantes constituyen uno de los últimos refugios mediterráneos de la foca monje mediterránea, uno de los mamíferos marinos más amenazados del mundo, y son zonas clave de anidación de la tortuga boba.

Lo ocurrido en este paisaje protegido desde finales de abril de 2026 constituye una grave violación del derecho ambiental.

Se ha observado maquinaria pesada arrasando la zona sin permisos visibles, sin una evaluación de impacto ambiental completada y con explicaciones del gobierno albanés que han sido cuestionadas por grupos ecologistas.

Se ha vertido grava sobre antiguas dunas de arena legalmente designadas como Monumentos Naturales bajo la legislación albanesa, daños que, según los científicos, tardarán siglos en repararse.

La construcción también ha bloqueado una de las dos aperturas que conectan la laguna de Narta con el mar, interrumpiendo el intercambio de mareas con consecuencias inmediatas y en cadena para peces, aves y toda la cadena alimentaria. Cada día que persiste el bloqueo, el daño se agrava.

La organización ambiental PPNEA, activa en Albania desde 1991 y socia de BirdLife International en el país, ha descrito la destrucción como sin precedentes en la historia de las áreas protegidas albanesas.

El grupo ha documentado que parte del daño ecológico a las dunas ya es irreversible.

Al ser interrogado en el Parlamento, el gobierno alegó que la apertura había sido cerrada para construir una carretera con fines de evaluación ambiental, una afirmación contradicha por la presencia de maquinaria pesada, alambre de púas y fuerzas de seguridad en el lugar.

Los proyectos de desarrollo impulsados por Kushner

Alianza Kushner-Rama y vínculos con el régimen israelí

En el centro de este escándalo se encuentra el primer ministro Rama, que gobierna Albania desde 2013 y que ha cultivado una estrecha relación con Kushner desde la primera administración Trump.

Cuando Kushner navegó frente a las costas albanesas en 2021, Rama subió a su barco para una reunión.

En 2024, los frutos de esa relación se hicieron evidentes: el gobierno albanés modificó sus leyes específicamente para permitir la construcción de complejos turísticos de lujo en áreas protegidas, otorgó al consorcio de Kushner el estatus de inversor estratégico y aprobó el proyecto sin evaluación ambiental.

Rama ha defendido el proyecto con una retórica cada vez más combativa. Ha desestimado a los manifestantes como manipulados por intereses extranjeros, alegando que bots en redes sociales están impulsando las protestas y que “se están promoviendo narrativas antisemitas por parte de enemigos del régimen israelí y de Albania”.

También ha sugerido que el proyecto no habría atraído atención internacional si no fuera por la implicación de Kushner, insinuando que las críticas tienen motivación política.

Cuando la Comisión Europea expresó preocupación, Rama desestimó las advertencias, insistiendo en que el impacto ambiental aún está en estudio y que no se han otorgado permisos finales de construcción.

Los vínculos del primer ministro con el régimen israelí también son relevantes. En 2025, Rama presumió de haber recibido una invitación para participar en una junta del plan de reconstrucción de Gaza, presentándolo como prueba de su relación personal con la administración Trump.

Rama ha utilizado estas conexiones para construir una imagen de influencia en Washington y Tel Aviv, mientras el Departamento de Estado de EE. UU. ha incluido a Albania en listas de restricciones de visado por preocupaciones sobre corrupción y falta de Estado de derecho.

Edi Rama (izda.) y Kushner

Patrón de bienes raíces depredadores: controversias de Ivanka y Jared

El proyecto en Albania no es una iniciativa aislada de la familia Kushner-Trump. Sigue un patrón de uso de conexiones políticas para asegurar lucrativos negocios inmobiliarios en países vulnerables, a menudo a expensas de comunidades locales y protecciones ambientales.

Meses antes de que estallara la controversia en Albania, Kushner se vio obligado a retirarse de un proyecto similar en Serbia, después de que la fiscalía de crimen organizado acusara a cuatro personas, incluido un ministro, de abuso de poder y falsificación de documentos para facilitar el desarrollo.

El acuerdo serbio, que también implicaba la designación de inversor estratégico y cambios legislativos, colapsó bajo el peso de las investigaciones penales. Kushner se retiró del proyecto, dejando tras de sí un rastro de acusaciones de corrupción y rechazo público.

Ahora, el mismo patrón se repite en Albania. La Oficina Especial de Fiscalía Anticorrupción del país ha abierto una investigación penal sobre los cambios en el estatus del área protegida y las transferencias de propiedad que hicieron posible el proyecto.

La investigación, según informes, se extiende más allá de las cuestiones ambientales hacia posibles abusos de poder y fraude.

Mientras tanto, Ivanka Trump ha descrito el proyecto en términos elogiosos, hablando de una arquitectura que “casi emergería” del paisaje y afirmando que la “comunidad” está en el centro del desarrollo.

Para los albaneses que han visto sus playas cercadas y sus dunas arrasadas, estas declaraciones suenan vacías.

Destrucción de un área protegida

“Revolución de los flamencos”: protestas, violencia y demandas democráticas

Lo que comenzó a finales de mayo de 2026 como una pequeña concentración en el pueblo pesquero de Zvërnec se ha convertido en una revuelta nacional. Las protestas continúan con miles de ciudadanos marchando en la capital, Tirana, bajo el lema “Albania no está en venta”.

El movimiento ha sido bautizado como la “Revolución de los flamencos”, en referencia a los flamencos rosados cuyo hábitat está amenazado. Los manifestantes portan globos con forma de flamenco, visten ropa rosa y ondean banderas en las que el águila bicéfala de Albania ha sido sustituida por un flamenco bicéfalo rosa.

Las protestas se han extendido más allá de las fronteras del país, con la diáspora albanesa organizando manifestaciones de solidaridad en Nueva York, Londres, Bruselas, Milán y Berlín.

Consignas como “Ivanka, vete a casa”, “Cancelen el proyecto” y demandas de dimisión del primer ministro han llenado las calles, reflejando una creciente indignación contra la élite política que ha dominado Albania durante tres décadas.

La respuesta del gobierno a las protestas pacíficas ha sido violenta y agresiva. Cuando ciudadanos intentaron acceder a la playa de Zvërnec, fueron enfrentados por guardias de seguridad privada que habían instalado cercas de alambre de púas.

Imágenes virales mostraron a un guardia golpeando y arrastrando a un manifestante lejos de la playa vallada. Otro incidente dejó a un ciudadano griego herido, provocando una protesta diplomática de Atenas.

Posteriormente, la policía albanesa confirmó la detención de un guardia de seguridad por privación ilegal de libertad y lesiones leves intencionales, y la suspensión de varios agentes por su actuación.

En lugar de disculparse o frenar a los promotores del proyecto, el primer ministro Rama ha insistido en que el proyecto seguirá adelante pese a las protestas. Ha ofrecido reunirse con una delegación de manifestantes, pero estos han rechazado la oferta y ahora exigen su dimisión.

Protestas en Albania por el polémico proyecto de la familia Kushner-Trump.

Demandas populares: naturaleza, justicia y Estado de derecho

Las demandas de los manifestantes van mucho más allá de la cancelación de un complejo turístico. Representan un rechazo amplio a la corrupción, el clientelismo y el desprecio por las normas democráticas que han caracterizado la era Rama.

Los manifestantes han declarado que no están en contra de la inversión extranjera ni de ningún individuo o nacionalidad en particular, sino contra la destrucción de su naturaleza y su territorio en nombre del beneficio económico.

Durante años, expertos han señalado que las mejores tierras costeras de Albania han terminado en manos de oligarcas mediante acuerdos opacos, mientras los ciudadanos comunes se ven relegados a empleos precarios en los complejos turísticos construidos sobre su patrimonio arrebatado.

El proyecto de la familia Kushner-Trump es visto como la culminación de este patrón, el ejemplo más flagrante hasta ahora de un primer ministro que vende el patrimonio natural del país al mejor postor político e influyente.

Los manifestantes también han centrado su atención en los cambios legales que hicieron posible el proyecto.

En febrero de 2024, el gobierno de Rama modificó la Ley de Áreas Protegidas para permitir estructuras de cinco estrellas o más y actividades hoteleras relacionadas en zonas previamente estrictamente protegidas.

Los abogados ambientales han descrito esto como uno de los ataques legislativos más agresivos contra la protección ambiental en Europa en los últimos años.

La ley no se ajusta a los estándares de la Unión Europea, y Bruselas ha advertido reiteradamente a Albania que debe derogar estos cambios para avanzar en su candidatura.

Los manifestantes también exigen que la investigación penal continúe sin interferencias políticas. Quieren saber quién cambió el estatus de propiedad de la zona costera de Zvërnec, quién aprobó la designación de inversor estratégico y si hubo pagos indebidos.

Manifestación en defensa de la laguna de Narta.

Advertencia de la UE: capítulo 27 y el futuro de la adhesión albanesa

La Comisión Europea ha dejado claro que las acciones del gobierno de Rama podrían costarle a Albania su adhesión a la Unión Europea.

Un portavoz de la Comisión advirtió que Albania debe abstenerse de acciones que puedan socavar los criterios de cierre del capítulo 27 sobre medio ambiente y cambio climático.

La Comisión subrayó que Albania debe alinearse plenamente con las directivas europeas de aves y hábitats, que protegen estrictamente zonas como Vjosa-Narta.

Asimismo, instó a derogar las modificaciones de la Ley de Áreas Protegidas y a poner fin a la ley de inversiones estratégicas, que otorga trato preferente a proyectos que podrían eludir las salvaguardas ambientales de la UE.

La Comisión también señaló que la investigación anticorrupción en curso se extiende más allá de las cuestiones ambientales, lo que indica que las autoridades europeas siguen de cerca la dimensión de corrupción del caso.

Albania, junto con Montenegro, es considerada una de las candidatas líderes para la adhesión a la UE, con el propio primer ministro Rama fijando el objetivo de ingreso para 2030.

Sin embargo, si Bruselas concluye que Albania no se toma en serio la protección ambiental o el Estado de derecho, ese calendario se pospondrá indefinidamente o se cancelará.

Las advertencias de la Comisión no se refieren a la implicación de ninguna persona en particular, sino a la destrucción de hábitats protegidos, la represión violenta de manifestaciones pacíficas y el desmantelamiento sistemático de la legislación ambiental.

Protesta en Tirana

Consecuencias en desarrollo

La situación en Albania sigue deteriorándose. La fiscalía anticorrupción ha congelado las cuentas bancarias de la empresa propietaria de los terrenos vinculados al proyecto, y la investigación penal se está ampliando.

La Comisión Europea sigue el caso de cerca, y la diáspora albanesa está movilizando presión internacional. El primer ministro enfrenta el desafío más serio a su autoridad en más de una década, y los manifestantes no muestran señales de retroceder.

El daño ambiental, sin embargo, podría ser ya irreversible. Grupos de conservación han documentado daños permanentes en las dunas y el ecosistema de la laguna.

Incluso si el proyecto se detuviera hoy, la conexión de marea bloqueada y la grava vertida tardarían años o siglos en recuperarse. Los flamencos, pelícanos, focas monje y tortugas marinas no tienen el lujo de esperar a que la política albanesa se resuelva.

La familia Trump-Kushner ha acumulado miles de millones de dólares mediante el aprovechamiento de conexiones políticas y la flexibilización de normas.

Edi Rama ha construido su carrera presentándose como modernizador, mientras gobierna mediante clientelismo y métodos autoritarios. Pero en la primavera de 2026, en las costas del Adriático, el pueblo albanés ha elegido resistir.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV