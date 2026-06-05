“Ivanka, go home”; Albaneses rechazan proyectos de la familia Trump

Los albaneses realizan masivas protestas contra unos proyectos impulsados por la hija y el yerno de Trump en el mar Mediterráneo, cerca de las costas de Albania.

Los controvertidos proyectos promovidos por Jared Kushner e Ivanka Trump, yerno e hija del presidente estadounidense Donald Trump, contemplan la construcción de dos complejos turísticos en una frágil área ecológica de la costa adriática.

La iniciativa polémica ha despertado una fuerte oposición entre numerosos ciudadanos albaneses, quienes denuncian sus posibles efectos ambientales y reclaman la renuncia tanto del primer ministro, Edi Rama, partidario del proyecto, como del dirigente opositor Sali Berisha, una de las figuras más influyentes de la política del país.

Según informes, Ivanka Trump y Jared Kushner han anunciado su intención de desarrollar una isla privada de aproximadamente 1400 hectáreas en pleno Mediterráneo.

🇦🇱🇺🇸 | ALBANIA IS ON FIRE!

Thousands are protesting in Tirana: “Ivanka, go home!”



Jared Kushner and Ivanka Trump want to destroy protected Sazan island and Narta lagoon with a $1.4 billion luxury resort for the ultra-rich. pic.twitter.com/ibyz3kvMfx — Mr. Whale (@CryptoWhale) June 4, 2026

Ivanka Trump señaló recientemente que esta iniciativa de gran envergadura será llevada a cabo en colaboración con arquitectos de prestigio internacional.

Sin embargo, el polémico proyecto, cuyo costo de ejecución superaría los mil millones de dólares y que cuenta con el respaldo del gobierno de Albania, ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones ecologistas y residentes locales.

Los opositores acusan a las autoridades albanesas de poner en riesgo el equilibrio ambiental y de contribuir a la degradación de una de las zonas costeras más sensibles del país desde el punto de vista ecológico.

For the first time in 36 years, European Union and US flags are not displayed at a protest in #Albania, but only flags of Albania and Kosovo. The protest against the Kushner & Trump project has now turned against both the government and the opposition. 🇦🇱🇽🇰 https://t.co/TFusbEKz1l pic.twitter.com/Poq8CyVzBs — Tirana Report (@Tirana_Report) June 3, 2026

Varias de las pancartas exhibidas durante las protestas reflejaban el malestar de los manifestantes ante la cesión de terrenos a inversores extranjeros. Con consignas como “Albania no está en venta”, los participantes expresaron su rechazo a lo que consideran una entrega de recursos y espacios estratégicos del país a intereses privados foráneo.

Las organizaciones ecologistas han mostrado una firme oposición al proyecto, al considerar que supondría un grave impacto sobre cientos de hectáreas de playas prácticamente intactas.

“Queremos que se paralicen todas las obras y que se retiren las máquinas pesadas de la zona protegida”, ha reclamado Joni Vorpsi, representante de PPNEA-BirdLife Albania, al exigir la suspensión inmediata de los trabajos.

🔴 Protests continue in Albania over a planned tourism development linked to US President Trump's daughter Ivanka Trump and her husband Jared Kushner



➥ Demonstrators raise environmental concerns and accuse authorities of opening protected areas to large-scale construction… pic.twitter.com/iNp97SKBH3 — Anadolu English (@anadoluagency) June 3, 2026

Según Vorpsi, el desarrollo previsto transformaría radicalmente el entorno natural. “Se trataría de una nueva ciudad con unas 10 000 habitaciones que destruiría por completo esa región salvaje”, advierte.

De acuerdo con los planes anunciados, la isla de Sazan —que anteriormente albergó una instalación militar situada frente a las costas albanesas— será transformada en una exclusiva isla privada vinculada a la familia Trump. El proyecto estará a cargo de la empresa de inversiones de Jared Kushner.

A planned luxury resort in Albania linked to Jared Kushner, US President Donald Trump’s son-in-law, is under an anti-corruption investigation over changes to protected coastal land, amid growing protests.



Al Jazeera's Cara Legg reports. pic.twitter.com/avKuUbK7zs — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 4, 2026

Aunque el gobierno sostiene que los terrenos implicados son de propiedad privada y que su adquisición se realizó de manera transparente y conforme a la ley, diversos críticos cuestionan esta versión y sugieren que el proceso pudo haber estado rodeado de irregularidades.

Estas sospechas cobran fuerza en un contexto marcado por las persistentes disputas sobre la propiedad de la tierra en Albania, un problema heredado del caótico proceso de privatización que siguió al colapso del sistema comunista. Tras más de cuatro décadas de nacionalización generalizada, la restitución y adjudicación de propiedades generó una compleja maraña de reclamaciones que continúa provocando controversias hasta el día de hoy.

hnb