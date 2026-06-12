Un radar estratégico de EEUU en Baréin fue impactado por misiles iraníes

Irán atacó un radar estratégico de alerta temprana perteneciente a EE.UU. en Baréin durante sus recientes ataques en respuesta a las agresiones estadounidenses.

Uno de los recientes ataques con misiles de Irán tuvo como objetivo un radar estratégico estadounidense de alerta temprana en Baréin, una instalación que se considera parte de la red de alerta y defensa antimisiles vinculada a Estados Unidos en la región, revelaron el jueves imágenes emitidas por rastreadores de vuelos e inteligencia de código abierto (OSINT, por sus siglas en inglés).

Los analistas de OSINT confirmaron el golpeo de misiles iraníes contra el radar AR-327, ubicado en la zona de Jabal ad-Dukhan, el punto más alto de Baréin.

También, aseguraron que el lugar de la explosión coincide con la zona montañosa, donde lanzaba una columna de humo. Estas declaraciones refuerzan la posibilidad de un impacto directo de misiles iraníes sobre dichas instalaciones.

#AlmaPlusTv l Imágenes satelitales muestran que ataque iraní pudo haber destruido un radar clave de EEUU



💢Un análisis de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) de imágenes satelitales muestran que posiblemente el ataque iraní el 11 de junio pudo haber impactado en el radar… pic.twitter.com/Lxox6LVE4C — Alma Plus Tv (@almaplustv) June 12, 2026

La zona de Jabal ad-Dukhan alberga un radar tridimensional de largo alcance fabricado por la empresa británica BAE Systems, con un alcance aproximado de 470 kilómetros, que supervisa las rutas marítimas del Golfo Pérsico y los accesos aéreos al estrecho de Ormuz.

El radar desempeña un papel importante en el apoyo a la detección temprana de amenazas aéreas y en la vigilancia de la actividad marítima en esta región estratégica, según el sitio web de defensa Defence Security Asia.

Estos análisis surgen mientras que EE.UU. y algunos países árabes de la región suelen afirmar, durante los ataques con misiles iraníes, que la mayoría o la totalidad de los misiles han sido interceptados y destruidos. Sin embargo, en múltiples ocasiones, tras el fin de los enfrentamientos, imágenes satelitales y evaluaciones independientes han informado de impactos precisos contra algunos objetivos militares y de infraestructura, lo que ha reavivado el debate sobre el grado de eficacia de los sistemas de defensa aérea frente a los ataques con misiles iraníes.

El martes por la noche, EE.UU. atacó varios puntos de la provincia sureña iraní de Hormozgán bajo el falso pretexto de que un helicóptero Apache fue derribado cerca del estrecho de Ormuz.

Por su parte, las fuerzas iraníes respondieron a estas agresiones, lanzando ataques contra bases de EE.UU. en la región. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán atacó 21 objetivos estadounidenses en la región, incluidos los hangares de los cazas estadounidenses F-35, F-15 y F-16 en la base aérea y centro de control de Al-Azraq (Jordania).

Asimismo, el Ejército iraní atacó con diversos drones cargados de explosivos la Quinta Flota de este país en Baréin.

El 8 de abril, a los cuarenta días de la segunda guerra no provocada de la coalición estadounidense-israelí, estallada el 28 de febrero, entró en vigor un alto el fuego que se debilita cada vez más por las violaciones y demandas excesivas de Washington.

msr/hnb