Un alto comandante iraní ha rechazado alegaciones sobre destrucción de la Armada, señalando la poderosa presencia de Irán desde el estrecho de Ormuz hasta el océano Índico.

“El oeste del estrecho de Ormuz, el propio estrecho y el Golfo Pérsico están bajo el firme control de la Fuerza Nval del CGRI [Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán], y el este del estrecho de Ormuz y el norte del océano Índico están bajo el firme control de la Armada del Ejército”, ha declarado este viernes el comandante adjunto del Ejército iraní para Asuntos de Coordinación, el contralmirante Habibolá Sayari.

Además, ha destacado que “ninguna embarcación puede entrar” en dichas aguas sin el permiso de la República Islámica de Irán.

Al rechazar las alegaciones de funcionarios estadounidenses sobre la destrucción de la fuerza naval del país persa, Sayari ha declarado que “nosotros hemos tenido y tenemos poder en la región”, enfatizando que “el hecho de que hagan afirmaciones desde lejos” no es propio de la valentía.

El 28 de febrero, Estados Unidos e el régimen israelí iniciaron una guerra no provocada contra Irán con el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de varios altos comandantes militares.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de contraataques durante 40 días, dirigidos contra activos militares estadounidenses e israelíes, lo que ocasionó daños significativos.

La represalia de Irán también incluyó el cierre del estrecho de Ormuz para los enemigos y sus aliados durante una fase inicial, seguido de la imposición de controles mucho más estrictos sobre el tránsito marítimo por esa ruta estratégica.

El 8 de abril, entró en vigor un alto el fuego entre Teherán y Washington, que se debilita cada vez más debido a las violaciones y a las demandas excesivas del país norteamericano.

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