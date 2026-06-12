Israel actualiza los heridos: 9152 casos registrados

El régimen de Israel ha informado que, desde el inicio de su agresión conjunta con EE.UU. contra Irán, se han registrado 9152 heridos.

El ministerio de salud de Israel ha actualizado las cifras de heridos desde el inicio de la llamada operación “Rugido del León” y ha anunciado que se registraron 10 nuevos casos en 24 horas.

Según datos oficiales, el número total de heridos ingresados en hospitales de Israel desde el inicio de esta operación el sábado 28 de febrero asciende a 9152.

El ministerio añadió que el total de heridos atendidos en hospitales israelíes únicamente en el frente norte —es decir, tras el alto el fuego con Irán— alcanza los 1253 casos.

Previamente, medios israelíes reconocieron el jueves que tres militares israelíes resultaron heridos en dos incidentes en el sur del Líbano. Según los informes, una unidad del ejército israelí fue alcanzada por una bomba colocada en el arcén de la carretera, que dejó dos soldados heridos, mientras que otro resultó herido en un segundo suceso.

Mientras tanto, el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) continúa defendiendo al país y a su población, respondiendo a las agresiones israelíes y enfrentándose a las fuerzas de ocupación en la frontera entre Líbano y Palestina ocupada, mediante ataques contra vehículos militares y tropas israelíes.

Por su parte, las fuerzas israelíes siguen violando el alto el fuego en el Líbano, atacando a civiles, personal médico y viviendas en distintas zonas del sur del país y en los suburbios del sur de Beirut, lo que ha provocado mártires y numerosos heridos.

Los ataques continúan a pesar del anuncio de un nuevo alto el fuego en el Líbano la noche del miércoles al jueves. Hezbolá rechaza el acuerdo condicionado promovido por Washington y exige una tregua integral y la retirada total de las fuerzas israelíes del territorio libanés.

mnj/hnb