EEUU anuncia nuevo tregua Líbano-Israel; Hezbolá rechaza desarme

EE.UU. informó de nuevo alto el fuego entre el Líbano e Israel, mientras Hezbolá subraya que ni Washington ni Tel Aviv tienen autoridad para dictar el futuro de la Resistencia.

El Líbano e Israel acordaron el miércoles avanzar en la implementación de un alto el fuego destinado a poner fin a meses de hostilidades, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos en una declaración conjunta emitida tras las negociaciones encabezadas por Washington en la capital estadounidense.

El acuerdo exige un “cese completo” del fuego por parte del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) y la evacuación de todos los “operativos del movimiento del sector sur del Litani”.

Hezbolá no ha sido parte de las conversaciones y sostiene que no acatará ningún acuerdo que menoscabe la soberanía libanesa y beneficie al régimen israelí.

El acuerdo anunciado por Estados Unidos también incluye el establecimiento de “zonas piloto” en el sur del Líbano, donde el ejército libanés “asumirá el control exclusivo del territorio, con exclusión de todos los actores no estatales”.

“Israel y el Líbano reafirmaron que no albergan intenciones hostiles el uno hacia el otro y se comprometieron a continuar las negociaciones directas para fomentar la confianza, resolver todas las cuestiones pendientes y trabajar hacia un acuerdo integral” entre ambas partes, señaló.

El último entendimiento surgió a pesar de la violencia persistente, incluidos ataques israelíes que, según informes, causaron la muerte de al menos nueve personas en el sur del Líbano el miércoles, así como operaciones transfronterizas atribuidas a Hezbolá.

El esfuerzo de alto el fuego sigue a varias rondas de conversaciones directas entre funcionarios libaneses e israelíes, quienes no mantienen relaciones diplomáticas formales.

A principios de esta semana, Irán advirtió que la ofensiva militar de Israel en Líbano podría poner en peligro las conversaciones en curso con Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la creciente frustración con las acciones del régimen israelí, afirmando que había intervenido para evitar un inminente ataque israelí contra Beirut y que había hablado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y representantes de Hezbolá, quienes acordaron que “todos los disparos cesarán”.

Trump también confirmó los informes de que había llamado a Netanyahu “loco”, explicando que estaba “un poco molesto” por los ataques israelíes en Líbano que estaban socavando los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos.

Por otra parte, el vicepresidente del Consejo Político de Hezbolá, Mahmud Qomati, enfatizó el miércoles durante una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera que la Resistencia no retrocederá ni entregará sus armas.

Al declarar que “la resistencia continúa y prevalecerá”, aseguró que “todos los esfuerzos de Estados Unidos e Israel fracasarán. La confrontación continúa, y la resistencia frente a la agresión israelí se mantiene firme”.

Rechazando las exigencias extranjeras respecto a las capacidades militares de Hezbolá, destacó que el régimen de Tel Aviv y Washington “no tienen ningún derecho a hablar sobre las armas de la Resistencia, porque este es un asunto interno libanés sobre el cual nosotros estamos de acuerdo”.

Refiriéndose a la larga trayectoria del Movimiento, también subrayó que “llevamos 50 años combatiendo y no estamos entre quienes han debilitado al Estado libanés. Nadie puede obligar a la Resistencia libanesa a desarmarse”.

Asimismo, señaló que gobiernos libaneses anteriores habían respaldado a la Resistencia, a diferencia de la administración actual, y destacó que, aunque Irán apoya a Hezbolá como movimiento de Resistencia, “no somos un peón en manos de ningún país”.

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