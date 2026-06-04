Líder norcoreano urge a una expansión “exponencial” del arsenal nuclear

El líder norcoreano, Kim Jong-un, visitó una instalación ya operativa de producción de material nuclear y pidió una expansión “exponencial” del arsenal atómico.

La agencia estatal norcoreana de noticias, KCNA, difundió el miércoles imágenes de la visita e informó que el líder norcoreano, durante su recorrido por la planta de producción de materiales nucleares inaugurada recientemente, instó a reforzar la capacidad nuclear del país.

Kim ha instruido a los responsables a aumentar todavía más la producción para cumplir objetivos estratégicos de largo plazo.

Tras recorrer la planta, el dirigente norcoreano presidió una “importante reunión sobre el fortalecimiento de las fuerzas nucleares de Corea del Norte”.

“Hoy quiero expresar una vez más mi reconocimiento a nuestros científicos nucleares”, declaró Kim ante los asistentes durante el encuentro.

De acuerdo con la misma agencia, como parte de los esfuerzos destinados a fortalecer las fuerzas nucleares de Corea del Norte, la capacidad de producción de materiales nucleares aptos para uso militar se ha duplicado en los últimos cinco años.

El líder norcoreano ha puesto de manifiesto que el país ha adoptado “decisiones responsables y significativas”, incluyendo la definición de una secuencia y salvaguardas para ejecutar un amplio plan de fortalecimiento nuclear “exponencial”.

De igual manera ha recalcado que Corea del Norte alcanzó un “hito transformador” en el avance de sus capacidades nucleares.

La visita de Kim a las instalaciones nucleares tuvo lugar en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y sus aliados y Pyongyang en la península coreana.

hnb