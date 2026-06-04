Líder de Irán: enemigo sufrió una humillación profunda y significativa

El Líder de Irán, en un mensaje por el 37.º aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini, ha declarado que los enemigos sufrieron una humillación profunda.

“El sistema de dominación, que ha construido una guarnición llamada Israel desde hace aproximadamente ochenta años, no acepta la existencia de un Irán fuerte, independiente y dotado de todo tipo de ventajas” en la región y “no escatima en ningún esfuerzo para impedir su progreso”, ha declarado el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei.

En este contexto, ha precisado que “el enemigo malicioso, ahora que ha sufrido derrotas frente a los valientes hijos de ustedes en las fuerzas armadas y, en particular, ha experimentado una humillación profunda y significativa debido al golpe contundente recibido, tanto en el campo militar como en las calles, lo que ha provocado una divergencia tangible de los países respecto a él, ha concentrado su astucia en dos frentes dentro de la guerra híbrida: uno, la resistencia del pueblo; y otro, la generación de errores en el sistema de cálculo de los responsables del país”.

De acuerdo con el ayatolá Jamanei, la herramienta principal del enemigo en ambos frentes consiste en sembrar semillas de duda, desesperanza, miedo, desconfianza y discordia. “Por ello, para contrarrestar estas malintencionadas acciones, todos deben actuar con firmeza y claridad, preservando la unidad, la cohesión y la confianza mutua, y absteniéndose de hablar al unísono con el enemigo, a fin de neutralizar su maquiavélico plan”.

En este sentido, ha proseguido el Líder, el papel de los responsables en apoyar estas acciones es de suma importancia. “Toda medida que genere desconfianza o desánimo entre la población se considera, de hecho, una forma de ayuda al enemigo de este país y de su pueblo”, ha advertido.

El mensaje del Líder con motivo del Eid al-Qadir —que marca la designación del Imam Ali (P) como sucesor del Profeta del Islam (P)—, del 37.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini (que descanse en paz) y del aniversario del inicio del liderazgo del mártir ayatolá Seyed Ali Jamenei (que su rango sea exaltado), fue leído durante la ceremonia de conmemoración en el mausoleo del Imam Jomeini, en el sur de Teherán, por el hoyatolislam Mohamad Yavad Hay Ali Akbari, imam del rezo del viernes de Teherán.

El Líder de la Revolución Islámica ha destacado que comprender y reconocer al Imam Jomeni constituye una luz orientadora para el futuro de la República Islámica de Irán.

El ayatolá Jamenei ha puesto de relieve que seguir el ejemplo del Imam Ali (la paz sea con él) ha sido la característica distintiva y la fuente de orgullo en la vida de los dos líderes de la Revolución Islámica.

El Líder ha recalcado que con su renovado despertar, la nación iraní ha permanecido junto al Eje de la Resistencia, convirtiéndose en un motivo de orgullo para las naciones amantes de la libertad en todo el mundo.

Ha destacado que el Líder mártir transformó el 14 de Jordad (del calendario persa, que este año coincide con el 4 de junio), aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini, en una ocasión anual para que la nación iraní renueve su compromiso con el fundador de la Revolución Islámica.

“¿Cuál fuerza formidable podría haber despertado a una nación adormecida y cautivada por la arrogancia y el colonialismo, en circunstancias en las que imperaban el estancamiento, la asfixia y la dependencia total del Occidente, el 15 de jordad de 1342 (levantamiento popular liderado por el Imam Jomeni en 5 de junio de 1963)? ¿Qué poder de atracción podría haber llevado a millones de personas a las calles el 12 de bahman de 1357 (1 de febrero de 1979) para recibir al Imam, y el 14 de jordad de 1368 (3 de junio de 1989) para despedir al Imam de la Nación?”, subrayado el Líder para ensalzar la figura del Imam Jomeini.

Del mismo modo, ha exaltado al Líder mártir, resaltando: “Y en el último ejemplo asombroso, ¿qué fuerza sólida y qué voluntad de acero movilizó a la nación iraní desde la madrugada del 10 de esfand de 1404 (1 de marzo de 2026) de tal manera que, impulsada por una elevada motivación, aún después de más de tres meses permanece fervientemente en los campos de protesta, exigiendo justicia por su Líder mártir y por otros mártires caídos, y defendiendo el sagrado orden del Sistema Islámico y su amada patria, consolidando así filas de decenas de millones de sacrificados para la realización del ideal del Líder mártir y el establecimiento de la justicia y la lucha por Dios?”

“El Gran Jomeini y el mártir Jameneí descubrieron y activaron la disposición del pueblo. Sí, fueron el Gran Jomeini y el venerable mártir Jamenei quienes descubrieron y revitalizaron esta capacidad y disposición en el querido pueblo de Irán, y quienes siempre le otorgaron un valor singular”, ha apostillado el Líder.

Millones de iraníes conmemoran el 37.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (P) en todo del país.

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