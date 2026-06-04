Iraníes conmemoran 37.º aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini

Millones de iraníes conmemoran el 37.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (P) en todo del país.

Este jueves ha tenido lugar el 37.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (que en paz descanse) con la entusiasta y numerosa participación de la población.

La ceremonia de este año coincide con la festividad de Eid al-Qadir —que marca la designación del Imam Ali (la paz sea con él) como sucesor del Profeta del Islam (P)— e incluirá la publicación del mensaje del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, en el mausoleo del Imam Jomeini.

🔴Imágenes en directo desde el mausoleo del Imam Jomeini en Irán



📹 Miles de iraníes se congregan en el mausoleo del Imam Jomeini (que descanse en paz) para participar en los actos conmemorativos del 37.º aniversario de su fallecimiento. pic.twitter.com/juUA8qOoih — HispanTV (@Nexo_Latino) June 4, 2026

La ceremonia de este año se celebra en un contexto marcado por la ilegal agresión estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero que dejó mártir al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como a altos comandantes y miles de civiles.

“La ceremonia de este año se celebra además en un contexto marcado por el luto que embarga a la República Islámica de Irán y a los pueblos libres del mundo por la pérdida del digno sucesor de aquel gran hombre de Dios y valiente discípulo de su escuela: el mártir gran ayatolá Imam Seyed Ali Hoseiní Jamenei”, anunció el Comité Central para la Conmemoración del Imam Jomeini, mediante un comunicado emitido el martes.

En la agresión no provocada, el régimen de Tel Aviv y Washington también atacaron infraestructuras, escuelas, museos y lugares históricos del país.

🎥Comienza la ceremonia conmemorativa por el 37.º aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini



⚫️ Irán se viste de luto en el aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica, el Imam Jomeini (que en paz descanse). pic.twitter.com/sBzKnhBj9g — HispanTV (@Nexo_Latino) June 4, 2026

Irán respondió lanzando sucesivas oleadas de ataques con misiles y drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases e intereses estadounidenses en distintos países de la región. También cerró el estrecho de Ormuz, como parte de sus actos de represalia.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán y el cuartel general central de Jatam al-Anbiya han emitido este miércoles un comunicado con motivo del 37.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán y la conmemoración del 63.º aniversario del levantamiento del 15 de Jordad (5 de junio de 1963), en el que subrayaron que las fuerzas militares iraníes defenderán con “plena determinación y hasta el último aliento” los ideales de la Revolución Islámica y la integridad territorial del país.

Por su parte, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán en un comunicado divulgada en la misma jornada afirmó que los enemigos se han visto obligados a adaptarse a las nuevas reglas impuestas por Irán en el campo de batalla, especialmente en el estrecho de Ormuz.

La nota destacó que los iraníes “nunca se rendirán ante las narrativas artificiales ni ante los supuestos logros fabricados por el enemigo”.

arz/hnb