Gaza recuerda a Imam Jomeini por situar la causa palestina como eje en Irán

En el aniversario del fallecimiento del Imam Jomeini, Gaza recuerda al fundador de la República Islámica que situó la causa palestina en el centro de la política exterior iraní.

En el 37.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (que descanse en paz), los palestinos en Gaza recuerdan a una de las figuras que situó la causa palestina en el centro del discurso político iraní. Desde la victoria de la Revolución Islámica, el apoyo a Palestina se convirtió en una de las principales líneas de la política exterior de Teherán, un respaldo que continúa vigente hasta nuestros días.

Durante más de cuatro décadas, el respaldo iraní a Palestina se ha mantenido como una constante. Teherán ha defendido la causa palestina en distintos foros internacionales y ha reiterado su apoyo a los palestinos en los momentos más difíciles.

Ese apoyo ha cobrado especial relevancia durante las sucesivas guerras en Gaza. Mientras la Franja atraviesa una de las etapas más devastadoras de su historia, el respaldo político y humanitario expresado por Irán continúa siendo presentado como una prolongación de la línea establecida por la Revolución Islámica.

El aniversario llega mientras la guerra continúa en Gaza, reforzando la lectura de un vínculo político que se ha mantenido a lo largo de décadas entre Irán y la causa palestina.

En Gaza, el aniversario de la muerte del Imam Jomeini no solo recuerda a una figura histórica de Irán, sino que también revive el legado de una revolución que colocó a Palestina en el centro de sus prioridades y cuya influencia continúa presente a día de hoy, en un momento en el que la Franja enfrenta una de las guerras más devastadoras de la historia.

Huda Hegazi, Gaza

rfm/hnb