General iraní augura la pronta victoria de los combatientes libaneses

Un alto comandante iraní, al subrayar que Israel debe retroceder al punto previo al inicio de la guerra de 40 días, ha augurado la pronta victoria de los combatientes libaneses.

“Apoyar a la Resistencia en el Líbano es deber de todos nosotros, y la eliminación de la influencia israelí en la región constituye un objetivo alcanzable para los musulmanes”, ha declarado el comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán, el general de brigada Esmail Qaani, en un mensaje publicado este jueves en redes sociales.

Según el militar de alto rango iraní, “el mínimo de las demandas de la Resistencia es que el régimen ocupante (de Israel) retroceda al punto previo al inicio de la guerra de 40 días”.

Finalmente, el comandante de la Fuerza Quds del CGRI ha puesto de manifiesto que “los combatientes libaneses pronto verán los frutos de su valiente resistencia”.

El lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que había ordenado ataques contra los suburbios meridionales de Beirut, capital del Líbano, un distrito de mayoría chií, y emitió órdenes de evacuación que abarcan toda el área.

En respuesta, Irán amenazó al régimen sionista con represalias y a Estados Unidos con la suspensión de las negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra lanzada a finales de febrero por Washington y el régimen israelí, lo que obligó a Washington a presionar a Israel para que se retroceda de la ofensiva.

Desde el 2 de marzo, Israel ha estado llevando a cabo una ofensiva ampliada sobre el Líbano, que ha causado la muerte de más de 3516 personas, ha dejado heridas a más de 10 674 y ha desplazado a más de 1,6 millones de personas.

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