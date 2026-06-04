‘Fin de guerra en Líbano, elemento central de un acuerdo con EEUU’

Un diputado iraní afirmó que el fin de la guerra en la región, particularmente en el Líbano, constituye una condición fundamental para una acuerdo con Estados Unidos.

“El cese de la guerra en todos los frentes, especialmente en el Líbano, ocupa el primer lugar entre nuestras condiciones para cualquier acuerdo con Estados Unidos”, declaró el miércoles el presidente del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, Ebrahim Azizi, durante una reunión con el representante del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá) en Irán, Seyed Abdulá Safi al-Din.

“Creemos en la victoria de la Resistencia y estamos convencidos de que, mediante el entendimiento mutuo y el esfuerzo conjunto, se alcanzará el objetivo final: la destrucción de Israel”, añadió.

Al referirse a la guerra israelí-estadounidense del 28 de febrero contra Irán, Azizi afirmó que el frente de la Resistencia había demostrado sus capacidades “en todos los ámbitos”, y añadió que su desempeño había ido “más allá de lo que el enemigo podía imaginar”.

Azizi rechazó las descripciones que califican a los movimientos de Resistencia de la región como “apoderados” de Irán, afirmando que los movimientos presentes en el Líbano, Yemen, Irak y Palestina actúan de manera “independiente”.

“Estos movimientos han demostrado de manera independiente que han sabido mantenerse firmes frente a la opresión”, afirmó, añadiendo que Irán respalda al frente de la Resistencia, la unidad del Líbano, su integridad territorial y el derecho del pueblo libanés a decidir su propio destino.

Según Azizi, la República Islámica de Irán no permitiría que Estados Unidos o Israel socavaran los vínculos entre Teherán y los Movimientos de resistencia.

Por su parte, Safi al-Din afirmó que los combatientes de la Resistencia libanesa habían infligido pérdidas “sin precedentes” a las fuerzas israelíes.

“A pesar de la estricta censura informativa impuesta por el régimen israelí, durante este periodo se han infligido al enemigo más de mil muertos y heridos, lo cual no tiene precedentes en su tipo”, recalcó, añadiendo que en algunos casos se llevaron a cabo hasta 40 operaciones diarias en lo profundo de los territorios ocupados.

Elogiando la presión política y militar ejercida por Irán, Safi al-Din afirmó que esta había contribuido a forzar la retirada del régimen de Tel Aviv, indicando que “el enemigo se está derrumbando debido al agotamiento del ejército”.

El lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que había ordenado ataques contra los suburbios meridionales de Beirut, capital del Líbano, un distrito de mayoría chií, y emitió órdenes de evacuación que abarcan toda el área.

En respuesta, Teherán advirtió que, si Israel llevaba a cabo su amenaza de bombardear el sur de Beirut, las fuerzas iraníes tomarían represalias contra los territorios ocupados del norte.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán también afirmó que Teherán está dispuesto a ayudar al Líbano a resistir la “agresión ilegal”, y apuso de manifiesto que un alto el fuego en el Líbano es una parte integral de cualquier alto el fuego y de cualquier acuerdo final con Washington.

Poco después de la advertencia de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró en redes sociales que había intervenido, afirmando que había mantenido una “conversación muy productiva” con Netanyahu que evitó una mayor escalada.

Un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos mediado por Pakistán, que también incluye Líbano, está en vigor desde principios de abril, aunque Israel ha continuado llevando a cabo ataques diarios contra el país árabe en violación de la tregua.

Irán ha afirmado repetidamente que cualquier alto el fuego debe ser integral, abarcando todos los frentes, incluido el Líbano, y ha advertido que no tolerará la continuación de los ataques israelíes contra el país.

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