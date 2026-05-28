Irán desconfía de Estados Unidos y exige fin de guerra en Líbano

Un alto cargo iraní afirmó que Irán no confía en EE.UU. y subrayó que el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, es clave en cualquier acuerdo.

“No se puede confiar en Estados Unidos y esto forma parte de la naturaleza de ese país, basada en incumplir sus compromisos”, declaró el vicesecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán para Asuntos Políticos, Ali Baqeri Kani, en una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen, publicada el jueves.

El titular iraní subrayó que el país persa se apoya en capacidades internas no reveladas, en sus Fuerzas Armadas y en su pueblo para hacer frente a las agresiones.

Al respecto, añadió que la razón de la victoria de Irán y de su capacidad para hacer frente a las sanciones ilegales o a los ataques militares radica en sus capacidades internas y en el pueblo iraní.

Baqeri enfatizó que el principal factor de la inestabilidad y la inseguridad en la región es la presencia de Estados Unidos y del “régimen sionista”.

El funcionario pidió la liberación de los activos bloqueados de Irán y señaló que los bienes iraníes congelados de manera ilegal deben ser liberados sin ninguna condición.

Asimismo, precisó que el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, constituye uno de los principios fundamentales de las negociaciones o de cualquier acuerdo.

Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra de agresión no provocada contra Irán el 28 de febrero. Por su parte, Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra el Líbano desde principios de marzo, en respuesta al apoyo de Hezbolá —integrante del eje de la Resistencia— al país persa.

Tras la implementación de un alto el fuego entre Irán y EE.UU. el 8 de abril, y el inicio de las negociaciones, Teherán condicionó el fin permanente del conflicto con un armisticio en toda la región, incluido en el Líbano.

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