Científicos mexicanos reconocen al pueblo iraní por valiente resistencia y defensa de su soberanía.

La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística entrega la medalla Benito Juárez a la nación iraní por su valiente resistencia y defensa de su soberanía, como es su costumbre para resaltar los principios que son legado del Benemérito de las Américas. El pueblo del Líbano y de Cuba también recibieron la misma distinción.

Representantes de cada país recibieron el galardón en una ceremonia que además celebra el aniversario 193 de la que es la sociedad científica más longeva de América y la cuarta en el mundo.

Los científicos miembros de la Sociedad consideran imperante el ejemplo iraní dado el contexto geopolítico y la defensa de su soberanía que también hace México.

Los mexicanos se solidarizan una vez más con el pueblo iraní y destacan su valentía y resistencia frente a lo que han denunciado cómo los enemigos en común de la humanidad: el imperialismo estadounidense y el sionismo israelí.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

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