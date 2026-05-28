El Cuerpo de Guardianes de Irán advirtió que toda agresión contra el país tendrá respuesta, EE.UU. está suplicando un acuerdo con Irán y Líder de Irán afirmó que la unidad nacional frena los planes enemigos.

1. El Líder de Irán denunció intentos de desestabilizar Irán con presión política y mediática, y afirmó que la unidad nacional frena los planes enemigos.

2. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán advirtió que toda agresión contra el país tendrá respuesta. Tras un ataque estadounidense cerca del aeropuerto de Bandar Abbas, lanzó represalias contra la base aérea desde donde se habría originado la ofensiva.

3. La Armada del Cuerpo de Guardianes afirma que Estados Unidos está suplicando un acuerdo con Irán ante las repercusiones de su agresión ilegal contra el país persa en los precios de los combustibles.

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