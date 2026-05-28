Irán autoriza paso de otros 26 buques por Ormuz y avisa a EEUU

Irán confirma el paso seguro de otros 26 buques por el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas con su coordinación, y avisa a EEUU sobre una nueva agresión al país.

“El control inteligente del estrecho de Ormuz se implementa con plena autoridad y durante las últimas 24 horas un total de 26 buques comerciales y petroleros atravesaron el corredor seguro de Ormuz tras coordinar y obtener autorización de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica [CGRI]ˮ de Irán, reza un comunicado emitido este jueves por la fuerza élite iraní.

La nota enfatiza que la obtención de permisos para navegar por el estrecho de Ormuz es “un asunto obligatorioˮ, y recuerda que cualquier tránsito por rutas no autorizadas será considerado “una perturbación y enfrentará medidas correspondientesˮ.

La Marina del CGRI ha anunciado que la noche anterior varios buques intentaron ingresar ilegalmente al Golfo Pérsico tras manipular y apagar sus sistemas de navegación. Según el texto, “después de múltiples advertencias por radio, dos de esas embarcaciones fueron detenidas en su posición y las restantes se vieron obligadas a retrocederˮ.

Asimismo, ha denunciado que “el ejército terrorista estadounidense al violar el alto el fuego lanzó varios misiles hacia zonas vacías del aeropuerto de la ciudad de Bandar Abásˮ, admitiendo que el ataque no dejó daños. También ha afirmado que, en respuesta, la base estadounidense desde donde se había originado la agresión fue atacada.

En esta línea, la Armada del Cuerpo de Guardianes ha lanzado una advertencia contundente a EE.UU., diciendo que “cualquier repetición de estas acciones por parte del ejército terrorista estadounidense recibirá nuestra respuesta severaˮ.

Ha dejado claro que el control y la administración del estrecho de Ormuz corresponde exclusivamente a esta fuerza élite y que cualquier perturbación en el paso se enfrentará a su respuesta decisiva.

El ataque estadounidense, el segundo realizado en las últimas 72 horas contra la ciudad portuaria de Bandar Abás, tuvo lugar durante el amanecer de hoy, y las Fuerzas Armadas iraníes respondieron la agresión a las 4:50 a.m. (hora local). El CGRI lanzó una advertencia, asegurando que “ningún ataque al país quedará impuneˮ.

El 28 de febrero, Estados Unidos e el régimen israelí iniciaron una guerra no provocada contra Irán con el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y de varios altos comandantes militares.

En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de contraataques durante 40 días, dirigidos contra activos militares estadounidenses e israelíes, lo que ocasionó daños significativos. Irán también cerró el estrecho de Ormuz como parte de sus acciones de represalia.

Pese a un alto el fuego alcanzado el 8 de abril y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz.

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