Ataque con dron de Hezbolá deja un soldado israelí muerto y 2 heridos

Al menos un soldado israelí ha muerto y dos han resultado heridos en un ataque de Hezbolá contra posiciones militares israelíes en los territorios ocupados

En un comunicado emitido este jueves, el ejército israelí ha admitido que fuerzas del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá) atacaron una de sus posiciones en el norte de los territorios ocupados el día anterior con un dron suicida, causando la muerte de una soldado.

La soldado israelí, identificado Rotem Yanai de 20 años, con rango de sargento fue abatida en el ataque de Reistencia libanesa, según la nota.

También, un soldado reservista resultó gravemente herido y otro se daño de forma moderada en el mismo ataque de Hezbolá.

Israeli TikTok soldier killed in Hezbollah drone strike near Lebanon border

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An Israeli soldier, Sgt. Rotem Yanai, 20, was killed and two reservists wounded in a Hezbollah explosive drone attack near the Lebanese border on Wednesday, after two attack drones penetrated Israeli… pic.twitter.com/gZzeQsmRQd — The Cradle (@TheCradleMedia) May 28, 2026

Un total de 24 soldados y colonos israelíes han muerto desde que comenzaron las hostilidades entre Hezbolá e Israel el 2 de marzo, incluidos 23 militares.

El miércoles, el ejército israelí declaró como “zonas de combate” todas las zonas al sur del río Zahrani en Líbano, un área situada a unos 40 kilómetros de la frontera, ordenando a los residentes evacuar antes de posibles ataques contra Hezbolá.

Esta advertencia generalizada fue la primera de este tipo desde el alto el fuego del 17 de abril.

El reciente despliegue por parte de Hezbolá de drones FPV controlados por cable de fibra óptica, resistentes a las interferencias de los sistemas de guerra electrónica, ha permitido al Movimiento eludir las avanzadas y costosas tecnologías defensivas del ejército israelí.

Estos drones han causado importantes bajas entre los soldados israelíes al atacar con precisión concentraciones de tropas, tanques y otros activos militares, evadiendo al mismo tiempo los sistemas de radar y detección térmica.

La combinación de un coste extremadamente bajo y una alta eficacia representa un importante cambio táctico para Hezbolá, alejándose de la dependencia exclusiva de los misiles antitanque y manteniendo la capacidad de infligir pérdidas al régimen de ocupación.

El diario hebreo Maariv ha calificado este jueves los drones de Hezbolá como una “pesadilla aterradora”, argumentando que el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, está perdiendo el sector norte de los territorios ocupados frente al grupo libanés.

Maariv ha descrito a Netanyahu como un “pato cojo”, subrayando que la pesadilla originada en el sur del Líbano ahora afecta a todos los territorios ocupados.

El medio ha señalado que aeronaves no tripuladas similares a los drones FPV de Hezbolá podrían lanzarse desde Cisjordania ocupada, la sitiada Franja de Gaza o cualquier otro lugar.

Ha añadido que el ejército israelí ha desplegado miles de metros cuadrados de redes en un intento de interceptar los drones entrantes de Hezbolá, y que las tropas estacionadas en el sur del Líbano buscan refugio frente a estos aparatos.

Mientras tanto, Hezbolá ha anunciado este jueves que llevó a cabo 37 ataques contra fuerzas y posiciones militares israelíes en el sur del Líbano y el flanco norte de los territorios ocupados en las últimas 24 horas, afirmando que las operaciones se realizaron en defensa del Líbano y en respuesta a violaciones israelíes del alto el fuego.

Los ataques incluyeron drones explosivos, andanadas de cohetes y misiles antitanque dirigidos contra concentraciones de tropas israelíes, vehículos militares y sitios militares.

El grupo libanés afirmó que atacó una plataforma del sistema “Cúpula de Hierro” en la base militar de Jal al-Alam en el norte de los territorios ocupados con drones explosivos, y que impactó varios tanques Merkava y vehículos de ingeniería militar.

El grupo también indicó que sus combatientes se enfrentaron a fuerzas israelíes a corta distancia en Zawtar Al-Sharqiya, obligándolas a retirarse antes de que el ejército israelí lanzara intensos bombardeos en la zona.

Hezbolá añadió que uno de los ataques con drones tuvo como objetivo a soldados israelíes en el campamento del Bosque de Galilea, mientras que otro golpeó una tienda que albergaba tropas israelíes en Naqoura (una localidad costera en el sur libanés).

Desde el 2 de marzo, poco después del inicio de la última guerra contra Irán, Israel ha llevado a cabo una guerra ampliada contra Líbano, causando la muerte de más de 3200 personas, heridas a más de 9600 y el desplazamiento de más de 1,6 millones de personas.

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