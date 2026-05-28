Irán condena reiteradas violaciones de tregua por parte de EEUU

Irán ha condenado enérgicamente ataques de Estados Unidos en la ciudad portuaria de Bandar Abás (sur), llevados a cabo en la madrugada del jueves.

El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha subrayado este jueves que los actos agresivos contra la soberanía de Irán constituyen una “violación flagrante del derecho internacional y de la Carta de la ONU”.

También, ha afirmado que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene la obligación de ejercer su responsabilidad legal para “exigir cuentas a los agresores estadounidenses”.

En cuanto a las violaciones constantes de EE.UU. a la tregua pactada el 8 de abril entre Washington y Teherán, en concreto ataques a las embarcaciones comerciales en el Golfo Pérsico y agresiones aéreas a algunas regiones de Irán en los últimos días, ha recalcado la determinación de Irán de “adoptar todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional y su integridad territorial, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de la ONU”.

🔴Irán obliga a retroceder a buques de EEUU tras intento ilegal de cruzar el estrecho de Ormuz🛥



🔺El CGRI ha obligado a regresar un grupo de embarcaciones de EE.UU. que intentaba cruzar ilegalmente estrecho de Ormuz, ha divulgado un informe.



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Tras condenar las retóricas amenazantes de las autoridades estadounidenses contra Irán y otros países regionales, ha expresado su solidaridad con el “país amigo y hermano de Omán”.

“La amenaza de ‘destruir’ a un Estado miembro de la ONU que siempre ha desempeñado un papel constructivo, eficaz y responsable en la paz y la seguridad regionales, y que ha dedicado muchos años a la mediación en procesos diplomáticos, utilizando sus nobles esfuerzos para servir a la paz y la estabilidad regionales, no solo constituye una violación del principio fundamental de prohibir la amenaza del uso de la fuerza, sino también otra señal peligrosa de la normalización de la ilegalidad y la intimidación en las relaciones internacionales”, ha resaltado.

Las declaraciones de Baqai sobre Omán se producen tras las alegaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien amagó con usar la fuerza militar contra Omán si colabora con Irán para imponer su control sobre el estrecho de Ormuz.

En la madrugada del jueves, algunas embarcaciones estadounidenses intentaron cruzar el Estrecho de Ormuz sin autorización, pero tras disparos de advertencia de la Marina iraní se vieron obligadas a detenerse y regresar, según las fuentes iraníes.

También, las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra un terreno abierto cerca de la ciudad portuaria de Bandar Abás (sur de Irán), afirmando que los informes anteriores sobre el sonido de una explosión escuchada en la zona estaban relacionados con ese incidente, y en respuesta las fuerzas iraníes atacaron la base aérea de EE.UU. desde donde se originó la agresión contra un punto en las afueras del aeropuerto de Bandar Abás con proyectiles aéreos.

“Quien os ataque, atacadlo de la misma manera que nosotros os atacamos”, manifiesta el texto al comienzo en alusión a una aleya coránica y finaliza asegurando que “La victoria solo pertenece a Alá, el Todopoderoso, el Sabio”, ha subrayado el Cuerpo de Guardianes de Revolución Islámica (CGRI) en un comunicado.

Las fuerzas iraníes han impuesto un estricto control sobre el estrecho de Ormuz, restringiendo el paso de buques vinculados a Estados Unidos e Israel en represalia a la guerra de agresión contra Irán el 28 de febrero.

Pese a un alto el fuego alcanzado el 8 de abril y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz y su programa de energía nuclear.

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