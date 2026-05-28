Ministro israelí impulsa un plan de expulsión masiva de Gaza

Israel avanzó un plan para la expulsión masiva de palestinos de Gaza bajo el concepto de “emigración voluntaria” en medio de crímenes de guerra en curso.

El ministro de asuntos militares del régimen sionista, Israel Katz, promovió el miércoles planes para la expulsión masiva de palestinos de la Franja de Gaza bajo el pretexto de una “emigración voluntaria”, mientras el bloqueo israelí continúa devastando el territorio sitiado.

Katz afirmó que el plan se llevaría a cabo “en el momento adecuado y de la manera adecuada”, a pesar de las crecientes evidencias de que la entidad ocupante ha cometido limpieza étnica y crímenes de guerra contra la población palestina del territorio.

Sus declaraciones coincidieron con el anuncio de Israel de que había matado al alto comandante del brazo militar de HAMAS, Mohammed Odeh, junto con su esposa y sus tres hijos.

En marzo, el gabinete de seguridad del régimen de Israel aprobó una propuesta redactada por Katz para establecer una dirección especial encargada de facilitar lo que describen como la “migración” de los palestinos desde la Franja de Gaza.

La campaña para despoblar Gaza se ha intensificado durante la guerra, que comenzó en octubre de 2023, junto con llamados de colonos israelíes y políticos de extrema derecha para un control permanente y el establecimiento de nuevos asentamientos dentro del enclave.

La diputada israelí Limor Son Har-Melech defendió abiertamente la expulsión de los palestinos y la ocupación total de Gaza durante una visita a zonas cercanas al enclave sitiado.

En este contexto, la parlamentaria escribió en X que “Solo la conquista, la expulsión y los asentamientos restaurarán la seguridad de los residentes de Israel… No hay alternativa a la conquista, la expulsión y los asentamientos”.

Varios funcionarios israelíes han pedido explícitamente la expulsión forzosa de los palestinos de Gaza, lo que constituye un crimen de guerra según el derecho internacional.

Son Har-Melech también afirmó que “no hay escape” del control israelí del corredor de Netzarim ni del establecimiento de una presencia permanente de asentamientos allí.

A pesar del continuo asalto, asedio y destrucción de infraestructura civil, la mayoría de los palestinos en Gaza dicen que se niegan a abandonar su tierra natal.

Un alto el fuego con apoyo de Estados Unidos fue anunciado en octubre con el objetivo de detener la guerra y facilitar la entrada de ayuda humanitaria, alimentos, combustible y medicamentos en Gaza. Sin embargo, Israel ha violado el acuerdo y ha mantenido en gran medida el bloqueo, dejando una situación humanitaria catastrófica en el densamente poblado enclave.

Los ataques aéreos y bombardeos israelíes han continuado, matando a más de 800 palestinos desde el alto el fuego.

La guerra de Israel en Gaza ha matado a más de 72 700 palestinos y ha herido a más de 172 000 desde el 7 de octubre de 2023.

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