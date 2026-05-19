Israel sigue asesinando a palestinos en Gaza pese a la tregua

En la última violación del alto el fuego en Gaza, el ejército de Israel asesinó el lunes a 2 palestinos y apuntó contra civiles que intentaban ayudar a un herido.

Fuentes médicas informaron que el lunes, durante un ataque israelí contra la Franja de Gaza, dos palestinos murieron y cuatro más resultaron heridos, en lo que constituye la más reciente violación del alto el fuego vigente.

Según las fuentes, el cuerpo de un palestino y dos personas heridas llegaron al Complejo Médico Nasser, al oeste de Jan Yunis, en el sur de Gaza, tras un ataque israelí cerca de la rotonda de Bani Suheila en la ciudad, donde un dron israelí bombardeó a un grupo de civiles, causando las víctimas.

Un niño palestino también murió el jueves a causa de las heridas sufridas en otro ataque con drones en Bani Suheila, mientras dos jóvenes palestinos también resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, en el bombardeo israelí del campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza.

En la misma jornada del lunes, se hizo viral un vídeo del moemnto en que las fuerzas israelíes atacaron violentamente a tres civiles que intentaban auxiliar a un hombre herido en Gaza.

🎥⚠️ Las fuerzas israelíes atacaron violentamente a palestinos que intentaban auxiliar a un hombre herido. pic.twitter.com/CYuFRxVBLc — HispanTV (@Nexo_Latino) May 19, 2026

El ejército israelí ha continuado sus ataques en Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre de 2025.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 877 palestinos han muerto y otros 2602 han resultado heridos desde la tregua.

El acuerdo se alcanzó tras dos años de la guerra genocida de Israel, que ha causado una destrucción generalizada que ha afectado al 90% de la infraestructura civil.

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