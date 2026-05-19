NYT: Poder defensivo de Irán obligó a Trump a retroceder su postura

El presidente de EE.UU. retrocedió en atacar a Irán por advertencia del Pentágono sobre capacidad del país persa para rastrear operaciones aéreas, según un informe.

El presidente Donald Trump, en una publicación en su cuenta en la red Truth Social, afirmó el lunes que, a solicitud de líderes de Catar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), pospuso atacar Irán.

“Trump detuvo la reanudación de la guerra en parte debido a la preocupación del Pentágono de que Irán haya mejorado sus sistemas de vigilancia de las operaciones aéreas estadounidenses y sus defensas aéreas”, afirmó el diario estadounidense New York Times.

En este contexto, un funcionario militar estadounidense que habló bajo condición de anonimato con el diario estadounidense New York Times, divulgó que el derribo de un F-15 y otros aviones de combate de EE.UU. durante la guerra estadounidense-israelí contra Irán, “revelaron que las tácticas de vuelo estadounidenses se habían vuelto demasiado predecibles, lo que permitió a Irán defenderse con mayor eficacia”. Detalló que las fuerzas iraníes han estudiado los patrones de vuelo de los cazas y bombarderos estadounidenses durante la reciente guerra.

“Los iraníes habían reubicado gran parte de su armamento restante y habían afianzado la convicción de que Irán puede resistir con éxito a Estados Unidos, ya sea bloqueando eficazmente el estrecho de Ormuz, atacando la infraestructura energética de los estados vecinos del Golfo o amenazando a la aviación estadounidense”, detalló la fuente.

De igual manera, aseguró que Irán ha aprovechado el alto el fuego de un mes con EE.UU. para desenterrar decenas de emplazamientos de misiles balísticos bombardeados, trasladar lanzadores de misiles móviles.

Según el funcionario, muchos de los misiles balísticos iraníes fueron lanzados desde cuevas subterráneas profundas y otras instalaciones excavadas en montañas de granito, difíciles de destruir para los aviones de ataque estadounidenses. Como resultado, agregó, Estados Unidos bombardeó principalmente las entradas de estas instalaciones, provocando su derrumbe y entierro, pero sin destruirlas por completo. “Irán ya ha desenterrado un número significativo de dichas instalaciones”, aseguró.

El 19 de marzo, Irán logró lo que ningún país había hecho antes al atacar con éxito contra la joya de la Fuerza Aérea estadounidense, el caza furtivo F-35 Lightning II, utilizando el sistema guiado por infrarrojos Mayid en el centro de su territorio nacional.

Otros aviones de la familia F también han sido atacados durante el último mes, incluidos varios F-15, F-16 y F-18, interceptados por los sistemas avanzados de defensa aérea integrada de Irán, que, según expertos, han mejorado significativamente desde la guerra de 12 Días, estallada el pasado junio.

msr/msm