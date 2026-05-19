Informe: Drones de Hezbolá limitaron un 70 % la acción de Israel

Un medio israelí reconoció que los drones de fibra óptica de Hezbolá redujeron en un 70 % la libertad de acción del ejército israelí en el sur del Líbano.

La cadena de televisión Kan del régimen israelí afirmó el lunes que algunas de las operaciones, planes y misiones ofensivas del régimen que se iban a ejecutar se cancelan o posponen debido a la amenaza de los drones FPV del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá).

Según esta cadena, los datos obtenidos durante las recientes discusiones dentro del ejército israelí, junto con evaluaciones recientes, muestran que los drones explosivos y avanzados de fibra óptica con visión en primera persona (FPV) de Hezbolá, han tenido un impacto negativo significativo en las operaciones del ejército, así que han limitado aproximadamente el 70 % de la libertad de acción de las fuerzas israelíes en el sur del Líbano.

Según el informe, los datos obtenidos sobre las herramientas y estrategias del ejército del régimen israelí para hacer frente a dichos vehículos aéreos no tripulados y proteger la vida de sus soldados no son positivos en absoluto.

Kan enfatizó que casi todos los días, como resultado de los ataques de drones de FPV contra las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, los soldados resultan muertos o heridos.

El medio había afirmado anteriormente, citando a una fuente de seguridad del régimen sin revelar su nombre, que incluso si ocupáramos por completo el sur del Líbano, no podríamos detener los ataques de drones y misiles.

En este contexto, el diario Haaretz afirmó recientemente en un informe que oficiales israelíes reconocieron que actualmente no existe una solución tecnológica efectiva contra drones FPV equipados con fibra óptica, los cuales son resistentes a la guerra electrónica, más difíciles de interceptar y capaces de operar a largas distancias.

Hezbolá ha intensificado el uso de estos drones contra posiciones y vehículos israelíes, provocando importantes pérdidas materiales y humanas en las fuerzas israelíes, según medios regionales.

Recientemente el diario estadounidense The Washington Post informó que funcionarios israelíes han admitido que drones de fibra óptica de Hezbolá han tomado por sorpresa al ejército israelí y han evadido sus sistemas de defensa.

El ejército israelí ha estimado que Hezbolá dispone de alrededor de 100 operadores de drones en el sur del Líbano y ha lanzado, desde abril, cientos de proyectiles y más de 100 drones explosivos contra posiciones israelíes en respuesta a las continuas violaciones del alto el fuego.

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