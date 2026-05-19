Irán rechaza las acusaciones infundadas del canciller alemán

Irán rechazó las acusaciones del canciller alemán, calificándolas de infundadas y selectivas, tras un incidente cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos.

En una publicación en la cuenta de X el lunes por la noche, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmail Baqai, criticó duramente al canciller de Alemania, Friedrich Merz, por invocar el derecho internacional y la seguridad regional solo cuando conviene a los intereses políticos occidentales, mientras hace la vista gorda ante claros actos de agresión contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán.

“Señor Friedrich Merz, la hipocresía se hace evidente cuando un claro ataque de Estados Unidos y el régimen sionista contra las instalaciones nucleares de Irán, que están bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), no solo no se condena, sino que se justifica de hecho”, escribió Baqai.

“Sin embargo, en relación con un incidente que fue una operación de ‘falsa bandera’ por parte de ‘los enemigos de la paz’ y la armonía regional —y ni siquiera los Emiratos Árabes Unidos han culpado oficialmente a Irán por ello—, de repente se invoca el lenguaje del ‘derecho internacional’ y la ‘seguridad regional’”, añadió este diplomático iraní.

Herr Friedrich Merz,

Die Heuchelei ist offensichtlich. Offene Angriffe der Vereinigten Staaten und des israelischen Regimes auf die gesicherten Atomanlagen des Iran stoßen nicht auf Verurteilung, sondern auf Ausreden und Rechtfertigungen. Wenn jedoch eine mutmaßliche… pic.twitter.com/fj16LaCb5f — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 18, 2026

El portavoz afirmó que cualquier preocupación genuina por la seguridad de las instalaciones nucleares y de la población de la región debe aplicarse por igual y sin doble rasero.

“Si un ataque a instalaciones nucleares se considera una amenaza para la población de la región, este principio debe aplicarse por igual a todos los países, no solo cuando sirva a los intereses políticos occidentales”, declaró Baqai.

Concluyó su respuesta con una aguda referencia literaria extraída de la literatura alemana, comparando el juicio selectivo de Merz con el personaje del juez Adam en la famosa obra de Heinrich von Kleist, La jarra rota.

“En la literatura alemana, este ‘juicio selectivo’ recuerda al ‘juez Adam’ de la obra ‘La jarra rota’. Es precisamente el juez cuyos propios errores deberían ser juzgados, y sin embargo se hace pasar por defensor de la justicia”, enfatizó Baqai.

Los funcionarios iraníes han advertido repetidamente que las potencias occidentales y el régimen israelí aplican sistemáticamente las normas internacionales de manera hipócrita, condenando incidentes que involucran a sus adversarios mientras justifican o ignoran sus propios actos de sabotaje y agresión contra el programa nuclear pacífico de Irán.

La República Islámica sostiene que sus actividades nucleares son totalmente pacíficas y están plenamente supervisadas por la AEAI, y que los intentos de generar tensiones en la región solo sirven a los intereses de quienes buscan socavar la estabilidad y la armonía regionales.

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