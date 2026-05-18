Irán crea organismo para gestionar estrecho de Ormuz y abre su cuenta en X

La autoridad iraní que controla el estrecho de Ormuz ha abierto una cuenta oficial en X en el marco de sus esfuerzos para facilitar el tránsito de buques.

En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha anunciado este lunes la formación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) para gestionar el estrecho de Ormuz al compartir una publicación de este nuevo organismo en la que se indica que ofrece “información en tiempo real sobre las operaciones” en este paso marítimo.

La cuenta de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán compartió la misma publicación.

Más temprano, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico ha declarado esta misma jornada en su primera publicación en la cuenta que la página se utilizará para proporcionar “actualizaciones en tiempo real sobre las operaciones en el Estrecho de Ormuz y los últimos acontecimientos”.

“La cuenta oficial X de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (#PGSA) ya está activa”, se lee en la nota.

En un mensaje emitido tras la creación de su cuenta, el organismo ha enfatizado que la PGSA es la entidad legal y la autoridad representante de la República Islámica de Irán para gestionar el paso y el tránsito a través del estrecho de Ormuz.

“La navegación dentro de los límites establecidos en el estrecho de Ormuz, previamente determinados por las Fuerzas Armadas y las autoridades de la República Islámica de Irán, está supeditada a una coordinación total con dichas entidades, y cualquier tránsito sin autorización será considerado ilegal”, ha detallado.

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نهاد مدیریت آبراهه خلیج فارس (Persian Gulf Strait Authority - PGSA) نهاد قانونی و مرجع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران جهت مدیریت عبور و مرور از تنگه هرمز است. — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) May 18, 2026

La medida se produce casi dos semanas después de que el sitio web de Press TV informara por primera vez de que Irán había puesto en marcha un nuevo mecanismo marítimo para los buques que transitan por el estrecho de Ormuz.

Este mecanismo permite que todos los buques que deseen transitar por dicha vía fluvial reciban datos mediante el correo info@PGSA.ir sobre las normas y reglamentos de paso.

🔴Exclusive: Iran has implemented a new mechanism for ship transits in the Strait of Hormuz:



👉 Ships intending to transit the strait receive an email from info@PGSA.ir informing them of the transit regulations. They then adjust to the framework and receive a transit permit. pic.twitter.com/Lsk1H3SK5H — Press TV 🔻 (@PressTV) May 5, 2026

La PGSA se formó después de que Irán tomara el control total del cruce en respuesta a la agresión estadounidense-israelí contra el país que comenzó a finales de febrero.

El tránsito por el estrecho de Ormuz

Tras el cese de la agresión como parte de un alto el fuego el 8 de abril, las autoridades declararon que el tránsito a través de Ormuz seguiría estando bajo la jurisdicción de Irán, de acuerdo con los nuevos protocolos anunciados por el Parlamento del país y otras autoridades pertinentes.

Según un proyecto de ley presentado en el Parlamento iraní el mes pasado, se impondrán restricciones a los buques relacionados a Estados Unidos y a otros adversarios, mientras que los buques pertenecientes al régimen israelí se enfrentarán a una prohibición total del tránsito por el estrecho.

El proyecto de ley también estipula que los buques autorizados a transitar deberán cumplir con un sistema de pago de peaje, cuyos ingresos se destinarán a compensar a Irán por los daños sufridos antes y después de la agresión, así como a garantizar la seguridad del paso y la protección del medio ambiente.

Las fuerzas armadas iraníes han impuesto un estricto control en el estrecho de Ormuz, bloqueando el paso de todos los barcos vinculados a Estados Unidos e Israel tras el inicio de su guerra de agresión contra la República Islámica el 28 de febrero.

Teherán había dado señales de estar dispuesto a reabrir el estrecho después de que Estados Unidos e Israel acordaran incluir al Líbano en un acuerdo de alto el fuego negociado por Pakistán que ayudó a detener la agresión contra Irán.

Sin embargo, las autoridades iraníes volvieron a declarar cerrada la vía fluvial, ya que Washington y Tel Aviv seguían violando los términos del alto el fuego.

Las tensiones se han intensificado notablemente en las últimas semanas después de que Estados Unidos lanzara una operación destinada a romper el control iraní sobre el estrecho.

Las autoridades iraníes han prometido mantener su soberanía sobre este punto estratégico, advirtiendo que cualquier intento de desafiar su control será respondido con la fuerza.

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