Rusia: Cooperación nuclear con Irán continúa y no concierne a terceros

Rusia ha reafirmado derecho de Irán a enriquecer uranio, recalcando que cooperación entre Teherán y Moscú en materia nuclear no tiene nada que ver con terceros.

“Irán, como signatario del [Tratado de No Proliferación Nuclear] TNP, tiene derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos”, ha destacado este lunes el canciller ruso, Serguéi Lavrov, en una reunión con su par ecuatoguineano, Simeón Oyono Esono Angue.

En este sentido, ha ratificado que Irán debe gozar de todos los derechos de los que gozan los demás signatarios del TNP, sin requisitos ni exigencias adicionales.

Al ser preguntado sobre la continuación de las cooperaciones con la parte iraní en la central nuclear Busher, ha afirmado que dicho asunto es “exclusivo” entre Teherán y Moscú. “Quedó excluida del acuerdo nuclear con Irán de 2015 [conocido como JCPOA] y esto no concierne a nadie más que a Rusia e Irán”, ha agregado,

“Continuamos nuestra cooperación con Irán, y el proyecto relativo a la central de Bushehr se está llevando a cabo, además de la construcción de unidades de energía adicionales”, ha detallado Lavrov.

'Iran, as a signatory to the NPT, has the right to enrich uranium for peaceful goals' — Russia's FM Lavrov reaffirms



'Iran should enjoy all the rights that other signatories to the NPT enjoy, without any additional requirements or demands' pic.twitter.com/l0JZL7F4dA — RT (@RT_com) May 18, 2026

Al hacer alusión a las declaraciones del director ejecutivo de Rosatom, Alexey Likhachev, sobre el regreso de personal ruso a Irán, ha aseverado que el personal está regresando después de que un cierto número de empleados fueran evacuados en medio de los bombardeos en las cercanías de la central nuclear durante la agresión estadounidense-israelí contra Irán.

El viernes, Rusia y China exigieron un fin inmediato para la guerra impuesta a Irán, un conflicto que según Moscú se ha prolongado por el interés de EE.UU. por el petróleo.

El pasado febrero, la empresa energética rusa Rosatom informó de que completará la construcción de las unidades 2 y 3 de la central iraní de Bushehr, a pesar de todos los desafíos.

En pasado septiembre, Teherán y Moscú firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación en la construcción de pequeñas centrales nucleares en Irán.

También, Irán y Rusia rubricaron un acuerdo valorado en 25 000 millones de dólares para la construcción de cuatro plantas de energía nuclear.

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