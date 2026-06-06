Putin descarta que Irán hubiera provocado la agresión de EEUU e Israel

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, niega que Irán hubiera dado motivos para la agresión estadounidense-israelí.

Durante la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF, por sus siglas en inglés), Putin abordó el viernes la marcha de la economía nacional y aspectos de la situación internacional, entre ellos la agresión no provocada que lanzaron EE.UU. e Israel contra Irán el 28 de febrero pasado.

El jefe de Estado ruso negó que Irán diese motivos para la agresión, que dejó saldo de alrededor de 3400 iraníes asesinados.

“No veo ninguna provocación por parte de Irán que pudiera haber justificado un ataque contra ese país”, declaró.

Por otro lado, Putin indicó que Moscú no dispone de información que indique que Irán busque desarrollar armas nucleares, narrativa que han difundido sin evidencia, durante años, Estados Unidos y el régimen de Israel.

Destacó que Rusia mantiene contacto con Irán, así como con los países agresores, para coadyuvar a la paz. Reiteró la disposición a trabajar conjuntamente con las partes involucradas en el conflicto para acercar una solución pacífica.

El mandatario ruso, de igual modo, reveló que Rusia no suministró armamento a la República Islámica durante el conflicto y que Teherán no presentó ninguna solicitud en ese sentido a pesar de la sólida amistad entre ambas naciones.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra ilegal contra Irán el 28 de febrero, y tras cuarenta días de enfrentamientos, el presidente de EE.UU., Donald Trump, solicitó un alto el fuego para negociaciones.

La primera ronda de diálogos terminó en fracaso por las excesivas demandas y la violación de la tregua por la parte estadounidense. Teherán que domina la situación por medio de su estratégica decisión de controlar el estrecho de Ormuz ha dicho que no volverá a negociar bajo coerción o amenazas.

Estados Unidos ha venido lanzando amenazas de reanudar ataques contra Irán; país que se ha manifestado plenamente preparado ante cualquier escenario.

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