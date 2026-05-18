Informe: Irán presenta a EEUU una nueva propuesta de 14 puntos

Irán ha presentado su última oferta de 14 puntos por intermediario pakistaní para entablar conversaciones con EE.UU. a fin de poner fin a la guera, según un informe.

“En consonancia con la práctica reciente de intercambio de mensajes, Irán ha vuelto a presentar su texto en 14 puntos a través del mediador pakistaní, tras realizar las modificaciones pertinentes”, ha informado este lunes una fuente cercana al equipo negociador iraní a la agencia iraní de noticias Tasnim.

Según la fuente, los estadounidenses habían enviado recientemente un mensaje de texto en respuesta a la propuesta anterior de Irán, que también constaba de 14 puntos.

La propuesta de Irán se centra en el tema de poner fin a la guerra y las medidas de fomento de la confianza exigidas a la parte estadounidense. Pakistán “entregará la nueva propuesta de Irán a Washington”, ha afirmado la fuente.

Ha añadido que Irán hizo hincapié en la necesidad de que el levantamiento de todas las sanciones impuestas forme parte de los compromisos de Estados Unidos.

En la misma jornada, una fuente pakistaní declaró a la cadena británica Reuters que Islamabad ha compartido con Washington una propuesta revisada de Irán para poner fin a la guerra en la región.

La fuente ha advertido que Teherán y Washington “no tienen mucho tiempo” para finalizar el texto de acuerdo. También, ha detallado que las dos partes “siguen cambiando sus objetivos”.

En este contexto, el portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha informado que Teherán ha recibido recientemente “una serie de puntos correctivos y consideraciones” del mediador pakistaní, señalando que el país persa continúa el proceso diplomático con EE.UU. lejos de amenazas y, al mismo tiempo, está listo para una confrontación militar.

Baqai también ha asegurado que ambas partes han intercambiado propuestas y observaciones sobre un plan de 14 puntos de Irán para poner fin a la guerra de manera definitiva.

El 8 de abril, cuarenta días después del inicio de la agresión estadounidense-israelí contra Irán, entró en vigor un alto el fuego temporal entre Irán y EE.UU., mediado por Pakistán.

El 10 de abril, Irán presentó su respuesta al texto propuesto por parte estadounidense para poner fin a la guerra, que posteriormente fue rechazada por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Las negociaciones tuvieron lugar en la capital pakistaní, Islamabad, pero no llegaron a buen puerto debido a las exigencias maximalistas de Washington y su insistencia en posturas irrazonables.

Desde entonces, Irán ha instado a EE.UU. a levantar el bloqueo ilegal que ha impuesto a los buques y puertos iraníes para que se reanude el proceso diplomático. Teherán ha subrayado que, mientras el bloqueo siga vigente, no tiene intención de reabrir el estrecho de Ormuz.

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