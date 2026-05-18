HAMAS: Ataque de Israel a Flotilla Sumud es “acto de piratería”

HAMAS ha denunciado que el ataque de Israel contra la Flotilla Global Sumud, cuyo objetivo era romper el bloqueo a Gaza, es “un acto de piratería en toda regla”.

En un comunicado publicado este lunes, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha condenado el “ataque terrorista” perpetrado por el ejército del régimen ocupación sionista contra los barcos de la Flotilla Global Sumud, que zarparon de la costa turca para romper el injusto bloqueo impuesto a la Franja de Gaza, y el posterior ataque contra los activistas y su detención.

Ha denunciado que lo ocurrido fue “un acto de piratería en toda regla”, que el régimen “fascista” persiste en cometer contra los activistas y simpatizantes de la solidaridad internacional.

Ha subrayado que estas personas están cumpliendo con su deber humanitario y moral de apoyar a Gaza y a su población asediada, que se enfrenta a una guerra de exterminio, hambruna y un asedio continuo a la vista de todo el mundo.

Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, el principio que rige en aguas internacionales es la libertad de navegación y la sujeción de un buque a la jurisdicción exclusiva del Estado del pabellón.

Según el Convenio, la incautación de un buque extranjero en aguas internacionales por parte de un Estado se considera un “acto ilícito”, salvo en excepciones muy limitadas que no se aplican a la flotilla humanitaria Global Sumud.

HAMAS ha llamado a todos los países del mundo, a las Naciones Unidas y a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos para que “condenen este crimen y exijan responsabilidades a las autoridades del régimen de ocupación por sus continuas violaciones del derecho internacional”.

Ha instado también a “continuar las actividades de las Flotillas de la Libertad y la Resistencia, en apoyo del pueblo palestino y en pro de la victoria de los valores de la justicia y la dignidad humana, hasta que se levante el bloqueo y se ponga fin a la ocupación”.

El lunes, las fuerzas navales israelíes comenzaron a incautar embarcaciones de la Flotilla Global Sumud que intentaban romper el bloqueo de Gaza en aguas internacionales del mar Mediterráneo, y a arrestar a activistas.

Los medios israelíes informaron de que la toma de control se estaba produciendo frente a las costas de Chipre, a cientos de kilómetros de las aguas territoriales palestinas.

El periódicoYediot Aharonot informó que las fuerzas navales se apoderaron de las embarcaciones que lideraban la flotilla y trasladaron a los activistas a un barco que contenía una “prisión flotante”, como preparación para su traslado a la ciudad de Ashdod, en el sur de los territorios ocupados.

Según la página web israelí de Walla, las fuerzas israelíes han arrestado hasta el momento a unos 100 activistas.

La organización Flotilla Sumud informó en una serie de comunicados que las fuerzas israelíes abordaron algunas de sus embarcaciones y que se perdió el contacto con 23 de ellas.

Con la participación de 54 embarcaciones, la flotilla zarpó el jueves desde la ciudad turca de Marmaris, en un nuevo intento por romper el bloqueo impuesto por Israel a Gaza desde 2007.

El 29 de abril, el ejército israelí lanzó un ataque ilegal en aguas internacionales frente a la isla de Creta (Grecia) contra embarcaciones pertenecientes a la flotilla, que incluía a 345 participantes de 39 países.

Posteriormente, Israel incautó 21 embarcaciones con unos 175 activistas a bordo, mientras que el resto de las embarcaciones continuaron su viaje hacia aguas territoriales griegas.

Alrededor de 2,4 millones de palestinos, incluidos aproximadamente 1,5 millones de desplazados, viven en condiciones catastróficas en Gaza, una situación aún más trágica debido a la guerra de exterminio israelí, que dejó más de 72 000 muertos y más de 172 000 heridos, la mayoría de ellos niños y mujeres.

A pesar del acuerdo de alto el fuego anunciado el 10 de octubre de 2025, Israel continúa su genocidio restringiendo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y llevando a cabo bombardeos diarios que mataron a 877 palestinos e hirieron a 2602, la mayoría de ellos niños y mujeres.

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