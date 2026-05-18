Presidente iraní: Jamás nos doblegaremos ante ningún poder

El presidente iraní ha subrayado que Irán no se doblegará ante ningún poder, resaltando que los enemigos no pueden conquistar el país con bombas y misiles.

“No nos doblegaremos. Jamás me doblegaré ante ningún poder. No sacrificaremos la dignidad del país en aras de la comodidad y nuestros propios deseos mundanos, sino que debemos gobernar el país con prudencia y sabiduría”, ha destacado este lunes Masud Pezeshkian en una reunión con los departamentos de relaciones públicas de los organismos ejecutivos.

En cuanto a la importancia de “la unidad, la cohesión, la solidaridad” entre todos los grupos étnicos, ha afirmado que los enemigos “no pueden conquistar” el país persa con “misiles y bombas”. “Debemos esforzarnos para que la unidad, la cohesión y la solidaridad no se rompan, y para que sus ambiciones y deseos queden frustrados”, ha agregado.

También, ha aseverado que tanto el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, como los comandantes, científicos y estudiantes iraníes cayeron mártires por la agresión estadounidense-israelí contra Irán, empezada el 28 de febrero.

Asimismo, ha manifestado que aquellos que apoyaban los derechos humanos y el derecho internacional presenciaron esos crímenes, pero se quedaron de brazos cruzados y solo observaron.

Respecto al genocidio israelí en Gaza, donde más de 72 000 palestinos fueron asesinados, ha censurado los medios estadounidenses que intentan justificar dichas brutalidades. “¿Es el genocidio una forma de defensa propia?”, ha preguntado.

De igual manera, ha destacado que los enemigos fracasaron en “doblegar a Irán en tres días”, advirtiendo que ahora buscan crear división entre el pueblo iraní y sus funcionarios.

El 28 de febrero, EE.UU. e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán y, en respuesta, las fuerzas iraníes llevaron a cabo 100 oleadas de contraataques durante 40 días, dirigidas contra objetivos militares estadounidenses e israelíes, lo que provocó daños significativos.

El 8 de abril se negoció un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, pero hay una profunda desconfianza respecto a la voluntad de Washington de cumplir sus compromisos.

Irán ha dejado claro que cualquier reanudación de las negociaciones de alto el fuego depende del levantamiento del bloqueo naval y sanciones estadounidense.

En respuesta a las repetidas amenazas y las retóricas de EE.UU., las Fuerzas Armadas iraníes han destacado que, cualquier nueva agresión de EE.UU. contra Irán recibirá una respuesta contundente y conllevará consecuencias graves.

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