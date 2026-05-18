Irán y Omán elaboran nuevo mecanismo de tránsito para estrecho de Ormuz

Irán ha informado de que está llevando a cabo consultas continuas con Omán para diseñar un nuevo mecanismo que regule el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, ha hecho este comentario durante su conferencia de prensa semanal del lunes, mientras describía la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica como una flagrante violación del derecho internacional que obligó a Teherán a tomar medidas defensivas.

Baqai ha destacado que el estrecho de Ormuz es un paso marítimo “vital” cuya importancia se extiende mucho más allá de Irán, Omán y los países de la región, abarcando al mundo entero.

“La República Islámica de Irán siempre ha realizado enormes esfuerzos para garantizar un tránsito seguro por esta ruta y continúa insistiendo en que el paso por el estrecho de Ormuz debe llevarse a cabo de la mejor manera posible y con total seguridad”, ha agregado.

Ha subrayado que tanto Irán como Omán se consideran obligados a tomar las medidas necesarias para garantizar un tránsito seguro por el estrecho de Ormuz, ya que se encuentra dentro de las aguas territoriales de ambos estados costeros.

“El ataque a la República Islámica de Irán, como estado costero, llevó a Teherán a adoptar una serie de medidas bajo el derecho internacional para defender su soberanía nacional, integridad territorial y seguridad nacional. Estas acciones están permitidas según el derecho internacional y las normas internas de Irán, y son totalmente consistentes con las obligaciones legales del país”, ha señalado Baqai.

El portavoz iraní ha confirmado que este proceso continúa. “Actualmente estamos en contacto constante con Omán y otras partes relevantes para idear un mecanismo que haga realidad este objetivo”.

Ha destacado que la semana pasada se realizó una reunión entre expertos iraníes y omaníes en Mascate, y añadió que los contactos y consultas entre ambos países sobre este asunto continúan sin interrupción.

Los comentarios de Baqai se producen en medio de una creciente tensión en el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo crítico por el que pasa una parte significativa del comercio mundial de energía.

Irán cerró el estrecho a sus enemigos y a sus aliados tras la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel. Las autoridades iraníes comenzaron a aplicar controles mucho más estrictos el mes pasado tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un bloqueo dirigido a los buques y puertos iraníes.

Teherán afirma que estas medidas violan los términos de un alto el fuego mediado por Pakistán que entró en vigor el 8 de abril y que fue posteriormente extendido unilateralmente por Washington.

El país persa ha anunciado recientemente que presentará pronto un nuevo mecanismo para controlar el tráfico marítimo a través de una “ruta designada” en Ormuz, el cual garantizará la seguridad del comercio internacional e incluirá la cobra de peajes por servicios especializados.

tqi