Analista: EEUU cae en una trampa estratégica en Asia Occidental

El analista Pablo Jofré Leal sostiene que el apoyo de EE.UU. a Israel refleja un error estratégico frente a Irán y evidencia el desgaste de su hegemonía global.

El analista internacional Pablo Jofré Leal afirma que las declaraciones de Ali Akbar Velayati, asesor principal del Líder de la Revolución Islámica, se apoyan en cambios visibles del escenario global y en el progresivo desgaste de la hegemonía estadounidense.

Según Jofré Leal, el respaldo de Washington a Israel frente a Irán constituye un error estratégico, al involucrarse en una confrontación contra un país que durante décadas se ha preparado para responder a este tipo de agresiones.

El análisis también sitúa este escenario en un contexto más amplio, marcado por transformaciones en el equilibrio internacional y por el cuestionamiento creciente a la capacidad de influencia de Estados Unidos.

Fuente: HispanTV noticias

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