Marchan en Washington a 78 años del Día de la Nakba

Cada año, durante la conmemoración de la Nakba, más estadounidenses toman conciencia de la magnitud del involucramiento de su país en los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen sionista.

La Nakba o Tragedia Palestina nunca terminó. 78 años después, genocidio y barbarie expanden fronteras. Estos activistas y estudiantes se encuentran con la policía militarizada que patrulla el Capitolio de Washington.

Aquí -A diferencia de otros puntos de la ciudad- no se pueden enarbolar las banderas de Palestina, Irán, El Líbano y otras naciones que NO son clientes del aparato terrorista estadounidense-sionista.

La supuesta preocupación por los derechos humanos y la democracia de las instituciones y gobiernos estadounidenses resulta contradictoria -Y hasta hipócrita- si se considera que por siete décadas, estas mismas instituciones y gobiernos han sido instrumentales en mantener y facilitar el mayor genocidio y uno de los capítulos más oscuros de la historia moderna.

Interesantemente, en los interiores de este mismo edificio, las banderas del régimen sionista adornan las oficinas de los legisladores: La corrupción del sistema permite que el sionismo tenga acceso ilimitado a la mayor parte de la cúpula política de Washington. Así, Trump, es el resultado de una cadena de mandatarios clientes del sionismo terrorista.

Marcelo Ali Sánchez, Washington

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