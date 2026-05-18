La mayoría de estadounidenses considera que la economía atraviesa problemas y manifiesta enojo por la gestión económica de Trump durante la guerra contra Irán.

Una encuesta publicada el 17 de mayo por el medio estadounidense CBS News y el portal YouGov reflejó un creciente pesimismo entre los estadounidenses por la inflación y el aumento del costo de vida. Apenas el 27 % aprobó la gestión de Donald Trump en materia de inflación, el nivel más bajo desde su retorno a la Casa Blanca.

El sondeo reveló además que más de tres cuartas partes de los consultados consideran que sus ingresos no logran mantenerse al ritmo de la inflación.

El aumento de los precios de la gasolina figura entre las principales preocupaciones económicas. Los combustibles registraron en abril su mayor incremento desde 2023, impulsados por una subida del 5,4 % tras un alza récord del 21,2 % en marzo.

Most Americans describe their feelings about the Trump administration's economic approach as either "frustrated" or "angry."

His ratings for handling the economy & inflation continue to slip.

Trump’s overall approval has ticked down again too, now at its lowest level of his 2nd… pic.twitter.com/nhPgov1oSz — CBS News Poll (@CBSNewsPoll) May 17, 2026

Los precios de la gasolina acumulan un incremento anual del 28,4 % y se aproximan a los cuatro dólares por galón. El 59 % de los encuestados afirmó que el precio del combustible representa una carga financiera, mientras que otro 26 % lo calificó como un inconveniente económico.

Según el informe, el encarecimiento energético se produjo tras la guerra iniciada el 28 de febrero por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior interrupción parcial del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

La encuesta indicó asimismo que el 65 % de los consultados cree que las políticas de Trump empeoran la economía a corto plazo, mientras que el 50 % considera que tendrán efectos negativos duraderos.

Al ser consultados sobre sus sentimientos hacia la gestión económica de la administración estadounidense, el 38 % respondió sentirse “frustrado” y el 32 % dijo estar “enojado”.

Casi el 70 % de los participantes aseguró además no comprender claramente la situación relacionada con el estrecho de Ormuz y las consecuencias del conflicto regional.

Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra ilegal contra Irán el 28 de febrero, tras cuarenta días de enfrentamientos, el presidente Trump solicitó un alto el fuego para negociaciones. La primera ronda de diálogos terminó en fracaso por las excesivas demandas y la violación de la tregua por la parte estadounidense.

Teherán que domina la situación por medio de su estratégica decisión de controlar el estrecho de Ormuz ha dicho que no volverá a negociar bajo coerción o amenazas.

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