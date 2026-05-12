Defensa iraní: Aventuras enemigas no afectan el control de Irán sobre Ormuz

Irán ha prometido neutralizar cualquier maniobra desestabilizadora de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz y ha subrayado los fracasos de Washington frente a la defensa iraní.

“Los fracasos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, el mar de Omán y el estrecho de Ormuz son susceptibles de repetirse”, ha manifestado este martes el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, el general de brigada Reza Talai Nik, durante una entrevista con Defapress.

Además, ha declarado que Washington, junto con el régimen de Tel Aviv, “ha desempeñado” un papel principal en “la desestabilización de la región” debido a sus “cálculos erróneos” y a la persecución de sus “objetivos ilegítimos”.

Al afirmar que EE.UU. y Israel no pueden socavar “la gestión inteligente y poderosa de Irán en el estrecho de Ormuz” mediante nuevas provocaciones, el general iraní ha destacado que Teherán, “apoyándose en sus capacidades y potenciales propios y ejerciendo un control estratégico e inteligente sobre el estrecho de Ormuz, neutraliza las maniobras desestabilizadoras de Estados Unidos”.

Asimismo, ha señalado que el poder defensivo y la inteligencia estratégica de las Fuerzas Armadas de Irán, como siempre, han hecho fracasar al enemigo estadounidense-sionista en la región.

“La sucesión de derrotas y fracasos de los enemigos frente a la República Islámica de Irán continúa”, ha recordado, afirmando que Washington y el régimen de Tel Aviv no son en absoluto capaces de obtener éxito en el campo de batalla.

Refiriéndose al proceso diplomático entre Irán y EE.UU. para lograr un alto el fuego tras la fallida agresión israelí-estadounidense, ha puntualizado que tales derrotas de Washington en el campo de batalla “han privado a este país hegemónico de la posibilidad de imponer exigencias excesivas en el ámbito diplomático”.

Irán fortaleció su control sobre el estrecho de Ormuz a partir del 28 de febrero, cuando impidió el paso seguro de buques pertenecientes a Israel, Estados Unidos o sus aliados, después de sus ataques conjuntos contra el territorio iraní.

El 8 de abril se negoció un alto el fuego con la mediación de Pakistán, pero las conversaciones posteriores no lograron llegar a un acuerdo debido a las exigencias excesivas de Washington.

Los funcionarios iraníes han criticado repetidamente a Estados Unidos por su enfoque en las conversaciones, ya que la Casa Blanca busca imponer condiciones en lugar de entablar un verdadero diálogo recíproco.

Las autoridades iraníes han dejado claro que cualquier futura negociación debe basarse en el respeto a los derechos de Irán, y no en dictados o coerción.

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