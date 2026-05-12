Trump confiesa envío de armas para fomentar disturbios terroristas en Irán

El presidente de Estados Unidos volvió a admitir su apoyo a disturbios armados y actividades terroristas dentro de Irán, en medio de las medidas agresivas contra la nación.

En declaraciones a periodistas en la Oficina Oval el lunes, Donald Trump afirmó que algunos grupos estaban dispuestos a emprender acciones sediciosas dentro de Irán. Sin embargo, se refirió a ellos como “el pueblo iraní” y señaló que las medidas que podrían tomar se limitaban a “salir a las calles”. “No tienen armas. No tienen pistolas”, aseguró.

A principios de este año, Trump también había reconocido de manera inequívoca las intenciones de Estados Unidos de armar a dichos elementos, afirmando: “Enviamos armas, muchas armas”. “¿Saben qué pasó? Las personas a las que se las enviaron las conservaron”, añadió en ese momento.

En sus comentarios del lunes, el presidente añadió que las armas habían sido transferidas a “los kurdos”, quienes, según él, no llegaron a distribuirlas. “Los kurdos nos decepcionaron. Los kurdos toman, toman, toman… Estoy muy decepcionado de los kurdos”, declaró.

Los comentarios se produjeron mientras Irán enfrentaba disturbios generalizados y actos de terrorismo en todo el país a fines de diciembre y principios de enero, durante los cuales elementos entrenados y preparados por agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes recorrían las calles y disparaban contra civiles y fuerzas de seguridad.

Miles de personas perdieron la vida durante estos hechos, que buscaban aprovechar las protestas económicas pacíficas.

En el mismo contexto, un senador estadounidense pidió a la administración Trump y a Israel suministrar armas a los alborotadores en Irán para provocar una guerra civil.

En una entrevista con Sean Hannity en Fox News el martes, Lindsey Graham presentó la propuesta como “una solución que respeta la Segunda Enmienda para el pueblo iraní”, planteándola como alternativa al despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses.

Además, en una reciente entrevista telefónica con Fox News, el presidente estadounidense Donald Trump admitió que se hicieron esfuerzos para suministrar armas de fuego durante los disturbios que azotaron Irán, después de que ciertos grupos explotaran las protestas pacíficas por el precio del dólar para sembrar el caos a finales de diciembre y en enero.

Según él, Washington intentó suministrar armas de fuego a través de milicianos kurdos, aunque, al parecer, los envíos no llegaron a sus destinatarios.

La República Islámica ha denunciado esta política “de larga data” por parte de Estados Unidos, consistente en “crear, financiar y armar grupos terroristas en Asia Occidental y más allá”, señalando que “constituye una violación flagrante de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de los principios y normas fundamentales del derecho internacional”. Teherán también ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas que condene y actúe frente a estas medidas.

Los comentarios de Trump llegan tras la agresión no provocada de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, que comenzó a finales de febrero.

Aunque el presidente estadounidense decretó un alto el fuego el 8 de abril tras la contundente respuesta iraní, el país sigue bajo un bloqueo naval considerado ilegal.

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