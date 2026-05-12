Irán demanda a EEUU ante tribunal de La Haya por agresiones y sanciones

Irán presentó una demanda contra Estados Unidos ante un tribunal de arbitraje con sede en La Haya, Países Bajos, por sus agresiones, sanciones y amenazas.

La demanda fue registrada en marzo de 2026 bajo el caso A-34 ante el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos por “agresión militar contra instalaciones nucleares iraníes”, “imposición de sanciones económicas” y “amenaza de recurrir al uso de la fuerza”, y se basa en las disposiciones de los Acuerdos de Argel de 1981, así como en la violación de las obligaciones internacionales de Washington durante la guerra de 12 días contra Irán en junio de 2026.

En su escrito, Irán sostiene que Estados Unidos incumplió el primer artículo de dichos acuerdos, además de imponer sanciones económicas y amenazar con el uso de la fuerza, por lo que solicita que el tribunal declare a Washington responsable de dichas violaciones.

Asimismo, se pide que se ordene a Estados Unidos poner fin de inmediato a sus injerencias directas e indirectas en los asuntos internos iraníes, ofrecer garantías de no repetición y reparar íntegramente los daños causados.

Cabe recordar que, según el primer artículo de los Acuerdos de Argel, Estados Unidos se comprometió a no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de Irán, ya sea en el ámbito político o militar.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio, cuando Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se sumó una semana después Estados Unidos, que bombardeó tres sitios nucleares clave.

Irán respondió a la agresión con fuerza, lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación “Verdadera Promesa III”, así como contra la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones, logró detener el asalto ilegal e imponer un alto el fuego a los agresores.

Esto ocurre en un contexto en el que Estados Unidos no habría cumplido las condiciones del alto el fuego y habría reanudado una agresión no provocada contra la República Islámica a finales de febrero de 2026.

El 8 de abril se negoció un alto el fuego con la mediación de Pakistán, pero las conversaciones posteriores no lograron alcanzar un acuerdo debido a las exigencias excesivas de Washington.

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