Unicef: Israel ha asesinado a 70 niños palestinos en Cisjordania desde 2025

Unicef ha advertido que, desde principios de 2025, el régimen de Tel Aviv ha asesinado a 70 niños palestinos y ha dejado a más de 800 heridos en Cisjordania y Al-Quds.

“Entre enero de 2025 y hoy, al menos un niño palestino ha sido asesinado, en promedio, cada semana. Es decir, 70 niños palestinos asesinados en este periodo de tiempo”, ha declarado el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en un comunicado publicado este martes.

Además, ha reportado que “850 niños resultaron heridos”, y ha detallado que “la mayoría de los niños asesinados o heridos lo fueron por munición real”.

Asimismo, ha señalado que la mayoría de los muertos o heridos en Cisjordania y Al-Quds, fueron alcanzados por munición real, pero otros fueron apuñalados, golpeados o rociados con gas pimienta.

“Estos no son incidentes aislados. Señalan un patrón sostenido del peor tipo de violación: violaciones contra niños”, ha enfatizado Unicef.

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Al-Quds Este.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, los ataques de tropas y colonos israelíes han dejado más de 1070 palestinos muertos.

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