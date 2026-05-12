Irán asesta duro golpe a redes de tráfico de armas vinculadas a Israel

“Fueron identificados y desmantelados 20 elementos, organizados en el marco de 5 redes estructuradas de desestabilización, vinculadas a grupos terroristas y a traficantes de armas y municiones”, ha anunciado este martes la Organización de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.
Además, ha declarado que a estas personas se incautaron “más de 50 armas de fuego de distintos tipos, 70 kilogramos de explosivos, 2000 cartuchos y municiones relacionadas”.
Al afirmar que “la seguridad y la tranquilidad del pueblo constituyen una línea roja para los organismos de seguridad”, ha enfatizado que cualquier amenaza contra la estabilidad y la seguridad del país será respondida de forma “inmediata y contundente”.
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