Irán asesta duro golpe a redes de tráfico de armas vinculadas a Israel

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha desmantelado con éxito cinco redes terroristas dedicadas al tráfico de armas, vinculadas al régimen de Tel Aviv.

“Fueron identificados y desmantelados 20 elementos, organizados en el marco de 5 redes estructuradas de desestabilización, vinculadas a grupos terroristas y a traficantes de armas y municiones”, ha anunciado este martes la Organización de Inteligencia del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán.

Además, ha declarado que a estas personas se incautaron “más de 50 armas de fuego de distintos tipos, 70 kilogramos de explosivos, 2000 cartuchos y municiones relacionadas”.

Al afirmar que “la seguridad y la tranquilidad del pueblo constituyen una línea roja para los organismos de seguridad”, ha enfatizado que cualquier amenaza contra la estabilidad y la seguridad del país será respondida de forma “inmediata y contundente”.

arz/rba