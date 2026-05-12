CGRI: estrecho de Ormuz se extiende como ‘cresciente’ operativo de 500 km

La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán alerta que no permitirá ningún tipo de agresión contra aguas e intereses del país.

“La República Islámica de Irán supervisa con precisión y autoridad los movimientos en la región y no permitirá ningún tipo de agresión contra sus aguas e intereses”, advirtió el lunes el comandante adjunto de Asuntos Políticos de la Fuerza Naval del CGRI de Irán, el general de brigada Mohamad Akbarzade en una entrevista televisiva.

Prueba de ello, el general Akbarzade aludió a uno de los casos recientes, en el que un patrullero estadounidense intentó atravesar el estrecho de Ormuz, pero que se encontró con la vigilancia precisa de las Fuerzas Armadas iraníes que, tras observar ciertas conductas provocadoras, realizaron disparos de advertencia; el buque cambió inmediatamente su rumbo, agregó.

El enfoque de Irán en el estrecho de Ormuz se basa en una política de garantía de seguridad

Al enfatizar que el enfoque de Irán en el estrecho de Ormuz se basa en una política de desescalada y garantía de seguridad, detalló el cambio en la percepción geográfica del estrecho de Ormuz.

“En el pasado, el estrecho de Ormuz se consideraba como una zona limitada alrededor de islas como Ormuz y Hormozgán, pero hoy esta visión ha cambiado”, dijo.

Agregó que “actualmente, dentro del nuevo plan, la zona del estrecho de Ormuz se ha ampliado significativamente y se define como un área estratégica que se extiende desde las costas de Yask y Siri hasta más allá de las islas principales”, destacó.

“En otras palabras, el estrecho de Ormuz se ha vuelto más grande y se ha convertido en una amplia zona operativa. De tal manera que, pasando de un alcance de 20 a 30 millas en el pasado a más de 200 a 300 millas —es decir, 500 kilómetros—, desde Yask y Siri hasta más allá de la isla de Qeshm y Tonb Mayor, esto forma un cresciente completo”, indicó.

Irán fortaleció su control sobre el estrecho de Ormuz a partir del 28 de febrero, cuando impidió el paso seguro de buques pertenecientes a Israel, Estados Unidos o sus aliados, después de sus ataques conjuntos contra el territorio iraní.

La República Islámica acaba de lanzar oficialmente un nuevo mecanismo para regular el tráfico marítimo a través de la vía marítima, según el cual, todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho recibirán un correo electrónico de la dirección oficial info@PGSA.ir con las normas y reglamentos de paso.

Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco normativo y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho, uno de los puntos estratégicos más críticos del mundo para el transporte de petróleo.

tqi